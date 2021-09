Conoce Natan & Shander, el dúo que más lo peta en España

Es imposible que este verano no hayas bailado “Poblado” de Natan & Shander junto a Totoy El Frío y Crissin. El Le compré unos pantie' Moschino pa' que modele y un perfume Bond, ay, qué rico huele ya se ha convertido en parte de la BSO de estos meses. En eso estamos todos de acuerdo.

Además, hay que sumarle el éxito del remix, que cuenta con la colaboración de Nicky Jam, J Balvin y Karol G. Poca broma. Como era de esperar, “Poblado Remix” ya se ha convertido en un hit mundial ocupando los primeros puestos de las listas mundiales.

Sin embargo, Natan & Shander (@natanyshander) son mucho más que una canción. El dúo vuelve a la carga con otro tema que promete convertirse en todo un himno: “Ojos Café”. Hablamos con los hermanos colombianos sobre sus inicios, cómo fue firmar con la Industria Inc. y Black Koi y sus planes de futuro.

P.- Rapeábais desde que erais pequeños, ¿qué queda de esos niños que cantaban en la calle?

S.- Mi yo freestyler se ha quedado ahí, en el freestyle. De hecho, de donde nosotros venimos, de Barranquilla y Cartagena, y lo que hay allí son freestyleros, son muy buenos. Pero se quedaron con esa visión, no pensaron más allá, no pensaron en crear su música. Nosotros, por suerte, hemos sido unos visionarios desde pequeños.

N.- Trascendimos.

P.- ¿Seguís algo de freestyle o ya no?

N.- Ya no somos tan freestyleros, ya somos más compositores y estamos más en el lado comercial. Pero cuando toca, lo seguimos, claro.

P.- Por aquel entonces, escuchabais salsa, música folclórica, rap.. ¿Qué canción diríais que resumiría esa época y por qué?

N.- Es cierto que escuchábamos de todo. Una artista que recuerdo de esa época es Vico C, él era nuestro referente en cuanto al rap. Siempre nos gustó su estilo. Una canción que todavía me pongo es "Tony Presidio". Nos la aprendimos, nos la sabemos aún de memoria, incluso las partes actuadas.

"Grabar con J Balvin es un sueño cumplido"

P.- ¿Qué tres sueños teníais de pequeños y ya habéis cumplido?

N.- Pues grabar con artistas como J Balvin es un sueño cumplido, también pegar una canción mundial y cantar en otro país y que la gente la cante. Es algo que siempre he soñado. Es otro level.

P.- Nadie puede negar que todo cambia con “Poblado”, que ya es Disco de Oro en España, ¿os imaginabais tal éxito?

N.- Cuando hicimos la canción sabía que era una canción buena porque en cuanto la subí a stories la gente nos respondía mucho preguntando cuándo sale. No esperábamos que llegara tan lejos y que tuviera tantos millones en YouTube y en Spotify.

P.- J Balvin y Nicky Jam fueron los primeros confirmados para el remix, ¿cuál fue vuestra reacción al saber que iban a participar?

N.- Yo no me lo creía cuando me lo dijeron (risas). Yo les decía: "¿seguro que son ellos? Muéstramelo". Sky fue el que me llamó para decirme que se iban a apuntar Balvin y Nicky Jam y yo no paraba de preguntarle si era verdad y él me respondía "sí hombre, que sí". Y hasta que los escuché no me lo creí. Sueño cumplido.

S.- Nuestro sueño se hizo realidad. Y a la semana nos llaman para decirnos que Karol G también quiere unirse al remix y eso ya fue la cerecita del pastel. Así nació "Poblado Remix", hecho con mucho amor y dedicación. Queremos dejar a Colombia por todo lo alto. El movimiento aquí está creciendo muchísimo.

N.- Queremos seguir haciendo música y pegando canciones.

S.- Después de "Poblado", venimos con "Ojos Café" que es nuestro lanzamiento más reciente. La respuesta del público ha sido súper positiva. Espero que nuestros fanáticos estén muy pendientes de nuestras redes.

P.- Hablando de “Ojos Café”, la canción cuenta la historia de una pareja que se conoce por redes y cuando se conocen, él se enamora de sus ojos, ¿os ha pasado en la vida real?

N.- Pues sí, tú sabes que siempre uno conoce a alguna baby y que en persona tú la ves más bonita de lo que se veía en las redes. Entonces por ahí nos fuimos, los ojitos café es el color de ojos que tienen la mayoría de las latinas entonces hicimos la referencia a eso. Tiene un poquito de poco.

P.- Además de artistas, sois compositores, ¿cómo suele ser vuestro proceso creativo? Aunque sé que no es siempre el mismo.

N.- Como dices, no siempre es igual. La mayoría de veces nos ponen una pista y nosotros empezamos a crear encima. Aunque también puedo componer una letra sin beat, sin instrumental, y después se la llevo al productor. Hay muchas maneras, nosotros somos muy buenos en la composición, es como un don que tenemos.

P.- Hay mucho talento en Colombia, ¿hay algún artista que deberíamos tener en el radar?

S.- Sí, claro. Totoy El Frío es el mejor rapero de Latinoamérica, está representando a nivel mundial y está haciendo unos juntes con artistas internacionales y está rompiendo. Somos como hermanitos, súper panas.