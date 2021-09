Los mejores tuits en respuesta al "ultraprocesado" de Carlos Ríos

Carlos Ríos lleva siendo tendencia en Twitter España desde ayer y continúa siéndolo hoy. El motivo no es otro que la palabra "ultraprocesado" que el influencer de la nutrición ha dejado en uno de los posts de la cuenta de Instagram Mercadona.Novedades. La famosa cadena de supermercados estaba promocionando un nuevo producto de su lineal, en concreto unos palitos de galleta recubiertos de chocolate negro llamados Rolling Choc, cuando Ríos decidió comentar la publicación con una sola palabra: "ultraprocesado", sin aclarar ni añadir nada más.

Dicho comentario ha provocado la reacción de miles de personas en redes. La mayoría en tono de humor y destacando la obsesión de su autor por la búsqueda y captura de los productos procesados en los principales supermercados. El nutricionista best seller acumula millones de seguidores en redes, pero dentro de esta comunidad también tiene algunos detractores. Ríos parece estar más que acostumbrado a lidiar con este tipo de polémicas, dado que esta no es ni mucho menos la primera que gestiona.

Es consciente de que muchas de sus publicaciones y comentarios suelen causar ampollas. Recordemos, por ejemplo, el vídeo contando las calorías que estaba ingiriendo una adolescente al comerse un bocadillo con mayonesa que se hizo viral y a partir del cual le llovieron las acusaciones de promover distintos trastornos de la alimentación.

Actualmente el movimiento 'realfood' es una tendencia con muchísimo impacto dentro de España y uno de sus grandes propulsores es sin duda Carlos Ríos. El autor del libro 'Come comida real' se ha convertido en el máximo referente dentro de este movimiento y ya se sabe que cuando uno tiene tanta influencia no puede gustar a todo el mundo. No es fácil acostumbrarse al escrutinio público constante. Por eso, en diciembre de 2019 el dietista tomó la decisión de cerrar su cuenta de Twitter por sentirse "acosado".

La respuesta de Carlos Ríos

"Estoy flipando con la que se ha liado en Twitter. Sabéis que hay mucho hater. Es más, yo me fui de esa red social por eso mismo. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Hoy creía que me estaba empezando a seguir mucha gente porque era la vuelta a la rutina, a los hábitos, y venga, el lunes empiezo... Pero no, por lo visto era por esto. Mis haters hablan de mi y gracias a eso la gente que todavía no me conoce, lo hace", ha dicho Ríos a través de stories. Así se ha tomado el dietista los comentarios de los tuiteros que le han criticado: con optimismo y con la filosofía de que hablen de mi aunque sea mal.