Danny Ávila tiene solo 26 años, pero es uno de los DJs españoles que goza de mayor fama internacional. Este año, la revista británica DJ Mag le ha colocado en el número #38 dentro de su Top 100. Después de que la pandemia cortase en seco su tour internacional, Danny decidió poner toda la carne en el asador en su nuevo proyecto musical. El productor ha dado un giro a su carrera y ha publicado temas de dance pop y electrónica comercial en los sellos más renombrados de la cultura EDM: ‘My Love’, ‘The Unknown’ y ‘Hometown Heroes’, ‘Pushin’ (Musical Freedom), ‘My blood’ (Spinnin’) o ‘Searchlight’ (Heartfelt).

Danny lleva años colgando el cartel de sold out en cada una de las sesiones que da alrededor del mundo, colaborando con grandes de la industria y ofreciendo shows de gran nivel. Por eso no nos extraña que esté deseando volver a llevar su mesa de mezclas a los escenarios que tanto le han dado a lo largo de su carrera.

De momento, y debido a las restricciones que siguen aplicando muchos países, el disc jockey tendrá que conformarse con ser la única representación española en la tercera edición digital que se hace del famoso Tomorrowland este fin de semana (16 y 17 de julio). Serán un total de 35 horas de música dance que podrás ver en tu pantalla pagando 20 euros de entrada por los 2 días.

No es lo mismo que el festival presecial, pero viendo que ya llevan más de un millón de entradas vendidas, suponemos que hay muchas ganas de saltar y bailar al ritmo de los mejores DJs del mundo. Este año el cartel es 100% europeo: Armin van Buuren, Amelie Lens, Charlotte de Witte, Tale of Us, Adam Beyer, Afrojack, Alan Walker, Claptone... Pero mejor que nos lo cuente el propio Danny Ávila.

P: Este año participas en una edición del Tomorrowland un poco peculiar, ¿no?

R: Así es. Lo iban a hacer en versión presencial en septiembre, pero no les dieron los permisos. Entonces, el año pasado y este lo hicieron en versión digital. Lo que hacen es grabarlo con una especie de croma y luego lo montan. No es lo mismo que el normal, pero la verdad que queda bastante bien. De hecho, este año han vendido ya más de un millón de entradas. Es una locura.

P: ¿Cómo te sientes siendo el único Dj español dentro de un festival tan importante como el Tomorrowland?

R: Es increíble, este es el cuarto año que lo hago y la verdad que es una sensación increíble la de ser el único español que está dentro del festival. Ver cómo lo van a desarrollar, cómo va a ser todo el montaje, cómo va a ser esta versión un poco más diferente que, aunque evidentemente no es ni parecido a lo que es la versión real, pero sí que te transmite muchísima energía: cómo hacen todo el montaje, cómo hacen el diseño de los escenarios... Hace que te puedas imaginar cómo va a ser la versión real dentro de poco.

P: ¿Este año lo grabas desde tu casa o te tienes que desplazar a algún sitio? R: Cogen a artistas de todo el mundo. Normalmente en la versión presencial somos entre 300 y 400 artistas y en la virtual seleccionan a 50. Después, te reúnen en una productora en Bruselas (Bélgica) y tienen ahí todo el montaje: el croma enorme, a lo mejor 30 cámaras, el montaje de producción, todo el equipo y todas las especificaciones técnicas para que lo puedan hacer de manera profesional. P: He leído que has hecho una gira por Taiwán hace poco... R: Sí, hice una Taiwán en septiembre, para la cual tuve que hacer dos semanas de cuarentena antes de la gira. Y bueno, la verdad que la gira fue increíble porque fue cuando más fuerte estaba el tema de la pandemia a nivel mundial, entonces hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido porque a la gente le chocaba mucho ver un festival de 20.000 personas en medio de pandemia. La verdad que fue algo muy sonado. Luego, en enero, hice otra gira en Thailandia, pero esta se complicó un poco porque en medio de la gira entró el Covid y entonces hubo que cancelar algunos shows. P: ¿Fue de los primeros eventos "a lo grande" que se hacían después de las estrictas cuarentenas y restricciones que pasamos? R: Claro, así es. De hecho, cuando yo la hice no había entrado el Covid todavía en Taiwán. Desgraciadamente, ahora mismo están un poco fastidiados ahí porque ha entrado y están con temas de cuarentenas y tal, pero cuando yo fui no tenían casos y fue increíble. P: ¿Como DJ cómo definirías tu estilo? R: Mi estilo siempre ha sido un poquito más mainstream o más "comercial". También es cierto que este año, por ejemplo, llevo un año y medio trabajando en un nuevo proyecto musical que lo presento por primera vez este fin de semana en el Tomorroland. Es un estilo nuevo, canciones nuevas que haré sonar por primera vez allí. Me he reinventado un poco y presento todo esto en lo que llevo más de un año trabajando durante el festival. P: ¿Con ilusión entonces? R: Muchísima, imagínate. P: ¿Cuáles son tus referentes o la carrera de que artista te gustaría tener? R: Yo más que seguir estilos musicales o tener a alguien como referencia en cuanto a estilo musical, me fijo mucho en los pasos que ha dado un artista para conseguir x cosa, ya sea de un género o de otro. Por ejemplo, a mí un artista que me gusta mucho es DJ Snake, aunque musicalmente no creo que tengamos mucho en común, pero sí que me gusta mucho cómo desarrolla su marca, cómo ha trabajado su perfil, cómo ha hecho colaboraciones con artistas de todos los géneros, y bueno, sí que es un artista que admiro. Pero también a otros muchos como Don Diablo, con el que tengo una canción que en principio sale en septiembre, o Martin Garrix, que lleva años haciendo un gran trabajo, está muy consolidado, entonces ya no le hace falta estar tan pendiente como antes. Esos tres artistas me gustan mucho. P: Ahora que mencionas a Garrix, ¿crees que en vuestra profesión siguen mandando los veteranos? R: En la industria hay chavales de 16, 17 o 18 que ya están haciendo mucho ruido, hasta artistas de 50 como Carl Cox, Guetta o Tiesto que llevan toda la vida. Yo noto que empieza a haber cada vez más hueco para artistas jóvenes. A lo mejor son ciclos en el que los artistas con un poco más de edad van dejando más hueco para artistas nuevos que tienen mucho que ofrecer.

P: ¿Y las mujeres? ¿Cuántas hay este año en el Tomorrowland? R: Pues la verdad que exactamente no lo sé. Este año está Amelie Lens, Charlotte de Witte y alguna más. Pero sí es verdad que cada vez hay más mujeres y haciéndolo increíble con producciones y puestas en escena para envidiar. P: ¿Se debe esto a que quizás la figura de Dj en los últimos años ha pasado del nicho al mainstream? R: Yo esto lo veo positivo, porque al final estás dando a todo el mundo una oportunidad para poder desenvolverse y hacer lo que a uno le gusta. Evidentemente, después dependiendo del talento que tengas y de cómo hagas las cosas, pues te va a posicionar de una manera u otra, pero por lo menos es algo que se está abriendo bastante y la gente ya no lo ve como algo tan tabú o tan cerrado, sino que lo empieza a normalizar un poco. P: ¿Y no ves el lado negativo del intrusismo? R: Sí, bueno, a ver... Eso lleva pasando desde hace años. En parte, eso ocurre porque ahora pinchar puede ser relativamente fácil, entre comillas, porque el equipo que se utiliza te permite hacer una sesión súper técnica y hacer mil virguerías creativas, pero también a la gente que no sepa hacerlo, pueda hacer lo mínimo para poder pinchar. A lo mejor simplemente mezcla dos canciones sin saber mucho y puede llegar a ser un problema. Pero no creo que sea tan grande, porque cuando un artista accede de manera intrusa o no tiene un talento real creo que antes o después se nota. Hacen falta muchos factores para desarrollar una carrera seria como artista. P: Me imagino que para desarrollarte como DJ hace falta una formación o ser muy autodidacta y esforzarte mucho por aprender... R: Bueno, al final tú puedes desarrollar una sesión, o incluso tu carrera como artista, de una manera más básica o puedes experimentar más. Uno puede intentar usar el equipo de una manera más creativa. Después, a la hora de desarrollar el perfil del artista, está la parte de DJ, la de producción, la parte de la imagen, la del contenido... Todas esas facetas son las que luego componen a un artista. Entonces, claro, hay artistas que se limitan a utilizar el 10% y están satisfechos con ello, y hay artistas que prefieren exprimirlo al 100% y demostrar mucho más talento. P: Ahora que dentro de lo urbano están saliendo muchas colaboraciones y parece haber un boom de los featurings. ¿Está pasando lo mismo en la electrónica o sois más conservadores en ese aspecto? R: Creo que hoy en día realmente no hay barreras en la música. Todos los artistas de nuestra escena, estos últimos cinco o diez años, han colaborado con artistas de diferentes géneros. No hay un género cerrado, todo realmente se ha mezclado y la electrónica ha abierto muchas puertas. El primer artista que hizo esto fue David Guetta cuando empezó a colaborar con artistas de aranBi, pop, hip hop... La electrónica hace años era bastante más cerrada o purista, pero yo creo que ha cogido una envergadura mucho más atrevida.