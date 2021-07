Durante las últimas semanas, en pleno mes del Orgullo LGTBIQ+, las denuncias de agresiones a personas del colectivo han aumentado exponencialmente. En Barcelona, el 24 de junio una pareja fue atacada en el barrio de Gràcia y el 26 de julio un hombre de 52 años fue asaltado en manada en el Parc Güell. En León un joven de 30 recibió un empujón y en Salamanca un chico que llevaba la bandera arcoíris fue golpeado y humillado ante un agresor que se bajó los pantalones tras volver del acto del Orgullo. En Valencia dos jóvenes fueron asaltados por un grupo tras ser inicialmente vejados por uno de los ofensores y en Madrid, el autor Javier Ruescas narra en Instagram que su pareja Andrew Klein recibió un guantazo por parte de un agente de la policía municipal. Y en Coruña, Samuel Luiz recibió una paliza mortal mientras sus agresores le gritaban "maricón", justo una semana depués de que una pareja fuera apaleada en esta misma ciudad con una porra extensible.

Estas noticias, a través de diversos formatos como artículos, publicaciones, stories, tuits, y vídeos, se han viralizado por la red. Su difusión permitió su visualización en cualquier pantalla de cualquier dispositivo electrónico, reclamando el interés de sus usuarios y generando una ecología de la atención. Este concepto desarrollado por el profesor Yves Citton en su obra La Ecología de la Atención, afirma que un sujeto presta atención a aquello a lo que otros sujetos están prestando atención. Sin embargo, en el contexto digital esta atención se transforma, y lo que en un principio parece una norma de interacción social deviene en un sistema algorítmico cuyo pretexto reside en la prestidigitación de los elementos de participación y compartición como equivalente a un compromiso real. Esto quiere decir que, la difusión de un mensaje en grupo oralmente equivaldría a un retuit en una red social en la que, en vez de oyentes, tenemos seguidores. La diferencia en este caso se encuentra en la presencia del algoritmo. Este, tras un análisis de nuestros perfiles, crea un sistema de recomendación particular. En este caso, favorecería la difusión de las noticias sobre agresiones homófobas.

Las redes sociales persuaden nuestros pensamientos debido a la presuposición de que tenemos la obligación de compartir nuestras inclinaciones públicamente en el instante. Si un usuario pone atención sobre un elemento y genera una discusión sobre ello, yo pongo atención a ese mismo elemento, aportando mi opinión . Particularmente, al ver que otros individuos compartían posts sobre la manifestación y sus agresiones, sentí el deber de replicarlo . Este acto no me supuso ningún tipo de presión y sentí que, como miembro de la comunidad LGTBIQ+, mi misión era difundir el mensaje . Sin embargo, puede ocurrir que haya usuarios pertenecientes al colectivo que tanto por su situación social, como por emocional y mental, sean incapaces de compartir sus historias y reivindicar sus derechos .

"Logré ir a la manifestación contra la LGTBIfobia, pero evité saludos y miradas, me sentí un cobarde"

Presentando alguna de estas ansiedades, logré asistir a la manifestación en repulsa a la mortal paliza de Samuel. Estuve presente una hora. Debido a la tristeza que sentía ante el motivo de la reunión, se me hizo cuesta arriba movilizarme a otras calles y decidí abandonar la concentración. Era tal sentimiento de pesadumbre que sentía que fui incapaz de relacionarme correctamente con amigos y conocidos. Evité saludos y miradas. Marché cabizbajo a tomar el aire. Sentí rabia de la imposibilidad de disfrutar de la colectividad de esta experiencia de ser LGTBIQ+ y luchar conjuntamente por tus derechos. Fui incapaz de despejar ese sentimiento y me tuve que marchar a casa. Mi madre me notó desanimado, pero no quise decir nada.

Por mi cabeza aparecieron pensamientos que me hicieron sentir desmerecedor de la lucha de mis derechos. Sentí frustración al ver que era incapaz de ayudar a mi comunidad en la búsqueda de un nuevo sistema que nos respete. Me bauticé como cobarde por tener más miedos que aquellos pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ que se encuentran en situaciones menos privilegiadas que yo. Pensé en no salir a la calle. Pensé en ejercitarme, muscularme y apuntarme a clases de defensa personal.