Solo tiene 23 años, pero Pol Granch ya se ha convertido en uno de los grandes iconos de la generación z. Si ya le conocíamos en el terreno musical, ahora el intérprete de canciones como "No pegamos" ha dado la vuelta al mundo gracias a Philippe, el personaje que desarrolla en la nueva temporada de Élite. En una entrevista concedida a la revista GQ, el artista no dudó en hablar abiertamente sobre lo que ha supuesto en su carrera este cambio de registro.

"Es curioso porque con mi equipo siempre bromeaba con la idea de salir en Élite, me decían: “Pegas en el reparto”; y, de repente, le llegó a Luis, mi representante, una propuesta para un papel. Era para un personaje diferente al que interpreto. Hice una prueba ¡y no me cogieron! Entretanto saqué el álbum y los videoclips, y volvieron a contactar con Luis con otro personaje que tenían en mente y en el que creían que podía encajar mejor. Entonces sí cuadró y así es como he terminado encarnando a Phillippe von Triesenberg", confesaba durante el encuentro.

Su unión al personaje de Georgina Amorós (Cayetana) ha permitido que el príncipe al que interpreta obtenga gran relevancia a lo largo de los capítulos. "Los primeros días me junté con la con la directora para empezar a darle forma y me dijo que, al hablar, no quería que sonara a ningún acento español específico . Estuve dándole vueltas mucho tiempo, hasta que le propuse darle un toque francés a su manera de hablar. Mi padre es francés y tiene un ligero deje que nada tiene que ver con lo típico que hacemos los españoles al imitarlo, así que pillé muchas cosas suyas para darle más realismo".

Sin duda, una de las sorpresas de la temporada fue la que dio el personaje de Pol Granch. Tal y como afirma el intérprete, Philippe "es una persona oscura porque viene de la nobleza francesa y está acostumbrado a vivir en una burbuja de oro , por lo que no es muy consciente de lo que pasa en la vida real": "No está acostumbrado a recibir un “no” por respuesta y, cuando llega al colegio Las Encinas, su falta de confianza le genera una serie de inseguridades que lo llevan a actuar de una determinada manera y a hacer cosas bastante cuestionables. La evolución del personaje es brutal, tiene un arco bonito y es entretenido, que al fin y al cabo es lo que hay que conseguir", continuaba explicando.

Consciente de la repercusión que obtiene todo aquel que pasa por series tan exitosas como Élite, Pol confiesa que le pone muy feliz que haya gente viéndole, juzgándole y dándole feedbacks positivos, "pero también me dan mucho vértigo y mucho miedo las críticas, que no sepan discernir entre ficción y realidad, o que haya gente que vaya a escuchar mi música pensando que la canta Philippe", explica. "Es un personaje que tiene muy poca empatía, ya sea por la vida que lleva, por su familia o porque no le han dejado desarrollarse como él quería y hacia sus ideas; y no me gustaría que me relacionaran con eso en la vida real".

Suma más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, pero Granch afirma que tiene una relación de "amor odio" con las redes: "Hay veces que me apetece hacer mucho contenido y sé que podría hacerlo y me apetece interactuar con la gente, hacer tweets... Pero luego también me sigue costando un poco que haya gente pendiente de lo que haces, me echa un poco para atrás". ¿Con qué nos sorprenderá de aquí a que finalice 2021? ¿Su nueva música vendrá influenciada por su nueva faceta profesional?