Este miércoles, 9 de junio, se estrena el primero de los seis episodios que formarán parte de la serie 'Loki' en Disney +. Los fans de Marvel llevan días esperando que llegue el momento en que uno de sus villanos favoritos vuelva con total protagonismo a sus pantallas. Y es que este personaje, a pesar de ser un malo, ha despertado muchas simpatías. Pero ha habido un detalle del teaser oficial de la serie que no ha pasado para nadie desapercibido. Resulta que Loki es de género fluido, según reveló una imagen que aparece en el avance de la nueva ficción. Imagen que está dando mucho que hablar en redes.

