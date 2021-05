Llevan meses anunciando que los cambios iban a llegar, y parece que por fin se han hecho realidad. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de EEUU, encargada de la concesión de los premios Grammy, lleva todo un año reajustando su forma de organizarse, nominar y organizar el evento debido a multitud de contratiempos que han surgido en los últimos meses. Todo comenzó con el Black Lives Matter, un movimiento que impulsó el primero de los cambios: la modificación del nombre de una de sus principales categorías eliminando el término "urbano".

A partir de ese momento, el premio a "Mejor álbum urbano contemporáneo" pasaría a llamarse "Mejor álbum de R&B progresivo". Una categoría que, desde el comienzo, recibió todo tipo de quejas por considerar "urbano" como un término anticuado e inapropiado. ¿El motivo? Nombrar, de forma algo camuflada, a la "música negra". Una decisión que en la práctica provocaba que los artistas blancos tendieran a ser nominados en categorías pop, mientras que los artistas negros lo estarían en las categorías urbanas.

"Constantemente adaptamos nuestras normas para asegurar que los Grammy sean inclusivos y reflejen el estado actual de la industria musical", indicó Harvey Mason Jr., presidente de la Academia, a la revista Rolling Stone. "Cada año recibimos un gran número de propuestas para actualizar las normas por parte de artistas, productores y autores pidiéndonos reevaluar nuestros procesos".

Adiós a los comités de expertos

En noviembre de 2020 saltó la segunda bomba: The Weeknd no estaba nominado a los Grammy. La noticia surgió en el mejor momento de la carrera del intérprete. Unos meses donde aún gozaba del éxito que suscitó su último disco After Hours. La crítica lo consideró como uno de los mejores proyectos del año, así que el intérprete no dudó en acusar a los Grammy de ser unos premios con falta de transparencia.

“The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...“ — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

Tuvieron que pasar varios meses hasta que la Academia pareció recoger la crítica lanzada por Abel y apoyada por multitud de compañeros de profesión, pero finalmente lo hizo. Los encargados de organizar el show anunciaron a principios de 2021 que aunque "todos nos decepcionamos cuando alguien está molesto", los Grammy siempre están en permanente evolución: "Todos nos decepcionamos cuando alguien está molesto, pero diré que estamos en constante evolución y que este año, como en años anteriores, vamos a analizar detenidamente cómo mejorar nuestro proceso de entrega de premios. Los Comités de Revisión de las Nominaciones ahora serán determinados por una mayoría de los miembros votantes de la Academia de Grabación", aclaraba Harvey Manson Jr.

En un comunicado a The Times, el intérprete de "Blinding Lights" aplaudió la medida, pero no cantó victoria: "Aunque no presentaré mi música, la reciente admisión de corrupción de los Grammy será un movimiento positivo para el futuro de este premio y le dará a la comunidad de artistas el respeto que se merecen con un proceso de votación transparente", indicaba.

En declaraciones a Variety, el artista también afirmó que "no es prudente alzar la bandera de victoria", aunque es un "comienzo importante": "Creo que tanto la industria como el público necesita ver el sistema transparente para que realmente podamos celebrar la victoria, pero sigo sin interés en ser parte de los Grammy. No los enviaré -sus temas- en un futuro", concluía convencido.