Karol G continúa sumando éxitos a su trayectoria profesional con el premio a Mejor Artista Latina en los Billboard Music Awards 2021. Con más de 33 millones de oyentes mensuales en Spotify, la artista colombiana se sitúa entre las féminas más aclamadas de la música latina. El pasado 25 de mayo, la autora de "Bichota" daba una entrevista a La W Radio para hablar de su reciente premio, su carrera, y una cuestión que lleva en el discurso social de la gente desde hace ya tiempo: su relación con Rosalía.

"Estamos luchando por el género femenino dentro de la industria"

En la entrevista, la periodista le pregunta a Karol G acerca de los rumores de "rivalidad" y "malos rollos" con Rosalía que han surgido en redes sociales en los últimos meses: "Aquí en España se habla mucho de una supuesta rivalidad, que si las uñas, el estilismo, la ropa, que si algunas letras... cuéntanos, ¿es esto verdad? ¿Qué hay de fondo en ese rumor de rivalidad con Rosalía?", le dice la entrevistadora.

La respuesta de la artista colombiana dejaba claro en el programa que no existe tal rivalidad entre ellas y que "ambas se tienen admiración la una por la otra": "Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas. Yo tengo amistad con otras artistas femeninas de la música y con ella es algo como colegas de la industria, pero yo siento, o al menos creo yo, que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra y un respeto de lo que hacemos", explica la autora de "Bichota" en el programa de radio.

"Ha sido más lo que ha hablado la gente y lo que han creado, pero en realidad, no hay nada de eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella el año pasado cuando me invitó al lanzamiento de un proyecto, de una de sus canciones, y la admiro muchísimo", añade. "Creo que es algo que la gente creó y que ha cogido fuerza porque no somos las artistas más cercanas, pero hay mucha admiración y respeto. Su música es increíble, Rosalía tiene un concepto claro y muy completo y es una artista muy preparada. Todas las personas regalan inspiración al resto de personas y yo creo que entre nosotras estamos luchando por el género femenino dentro de la industria; nos respetamos y nos admiramos muchísimo", concluye Karol G.