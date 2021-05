Ester Expósito y Mina El Hammani vuelven a Élite de la forma más inesperada

En el momento en que nos enteramos de que muchos de nuestros personajes favoritos de Élite no iban a estar en la próxima temporada, no pudimos evitar sentir cierto sabor amargo. Entendemos que las series tienen que evolucionar y no deben encasillarse en las mismas historias o los mismos personajes, pero también sentimos tristeza por la pérdida de personajes tan potentes como el de Carla, Nadia o Guzmán.

¡Sorpresa! Netflix ha decidido regalar a los fanáticos de la serie un especial llamado 'Historias Breves', que se podrá ver en la plataforma del 14 al 18 de junio, justo antes del estreno de su cuarta temporada. Se trata de un reencuentro entre varios personajes de la serie en forma de pequeños relatos que poco o nada tendrán que ver con las tramas de los nuevos capítulos. En una de estas historias podremos disfrutar nuevamente de Ester Expósito como Carla para vivir el reencuentro amoroso con Samu (Itzan Escamilla). ¿Cómo terminará este esperadísimo reencuentro? También veremos a Nadia (Mina El Hammani) hablando con Guzmán (Miguel Bernardeau). Un detalle que acaba de anunciar Netflix y que seguro agradecen los seguidores de la serie.

La plataforma ya ha publicado los tres primeros teasers de 'Historias Breves'. Se trata de cuatro entregas, de 3 episodios cortos cada una, que se estrenarán diariamente desde el lunes 14 y hasta el jueves 17 de junio. Una forma de ir calentando al público antes del gran estreno el 18 de junio. Todas las 'Historias Breves' se sitúan en el verano previo al nuevo curso de Las Encinas. En la primera de ellas, vemos como Guzmán, Caye y Rebe pasan una noche de fiesta bajo los efectos de setas alucinógenas.

En la segunda, podremos ver en qué momento de su relación se encuentran Guzmán y Nadia. ¿Cómo llevarán el amor a distancia? Recordemos que al final de la temporada anterior, ella se fue a Estados Unidos para estudiar en la universidad, como una excusa de guion para justificar su marcha de la serie. En este spin-off parece que le surge una oportunidad de volver de forma esporádica a España, no exenta de dudas existenciales sobre su futuro. Teme que el reencuentro con Guzman reabra viejas heridas y que se plantee incluso renunciar a su carrera en EE.UU.

En el adelanto de la tercera de estas Historias Breves, comprobamos que los protagonistas serán: Omar, Ander y Alexis, el chico al que Ander conoció mientras luchaba contra el cáncer. Alexis fue un gran apoyo para él en su momento, por lo que ahora le costará mucho alejarse de él cuando es Alexis quien necesita su apoyo. Un vínculo muy especial que han creado entre ambos y que Omar parece no acabar de ententer. "No puedo dejarle solo", le dice Ander a Omar. "Pues no lo hagas", le responde con resignación.

“Cada temporada nueva que escribimos siempre acabamos dejándonos algunas historias de nuestros personajes fuera", explican Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de la serie. "No encajan en el formato, o no hay tiempo material para desarrollarlas, y siempre te quedas con el gustillo amargo de que nos hubiera gustado compartirlas con todos. Así más o menos surge la idea de Élite: Historias breves, queríamos tener la posibilidad de explorar esas historias que quedamos con ganas de contar y que el mundo las descubriera", concluyen.