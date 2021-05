Este domingo 16 de mayo se han celebrado la primera parte de los prestigiosos galardones del mundo de la televisión: los MTV Movie & TV Awards 2021, desde el Palladium de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. La ganadora de la noche por excelencia ha sido la ficción de Marvel, Wandavision (en su título original).

La serie ha arrasado consiguiendo cuatro de los premios: mejor serie, mejor actriz por Elizabeth Olsen, mejor villano por Kathryn Hahn y mejor pelea por la escena del enfrentamiento que protagonizaron Wanda y Agatha. La actriz y cómica Leslie Jones ha sido la encargada de presentar una gala que se divide, por primera vez, en dos partes; este mismo lunes 17 de mayo será el turno de los premiados en las categorías de producciones no guionizadas y reality shows.

Con estos cuatro premios, Wandavision se sitúa en una de más populares de este 2021. La serie ya es una de las series favoritas de este año para los amantes de los cómics y los superhéroes. La producción de Disney + supone todo un homenaje a las sitcoms más exitosas, pues contiene referencias de algunos de los éxitos más populares del cine y la televisión, como Embrujada o Modern Family, Capitana Marvel o Los Vengadores.

Lista completa de ganadores

Mejor película

- 'A todos los chicos: para siempre' - (Ganadora)

- 'Borat, siguiente película documental'

- 'Judas y el mesías negro'

- 'Una joven prometedora'

- 'Soul'

Mejor serie

- 'Wandavision' (Ganadora)

- 'Bridgerton'

- 'Cobra Kai'

- 'Emily en París'

- 'The Boys'

Mejor actuación en una película

- Chadwick Boseman - 'La madre del blues' (Ma Rainey’s Black Bottom) (Ganadora)

- Carey Mulligan - 'Uan joven prometedora'

- Daniel Kaluuya - 'Judas y el mesías negro'

- Sacha Baron Cohen - 'El juicio de los 7 de Chicago'

- Zendaya - 'Malcolm & Marie'

Mejor actuación en una serie

- Elizabeth Olsen - 'Wandavision' (Ganadora)

- Anya Taylor-Joy - 'Gambito de dama'

- Elliot Page - 'The Umbrella Academy'

- Emma Corrin - The Crown'

- Michaela Coel - 'I May Destroy You'

Mejor héroe

- Anthony Mackie - 'Falcon y el Soldado de Invierno' - (Ganador)

- Gal Gadot - 'Wonder Woman 1984'

- Jack Quaid - 'The Boys'

- Pedro Pascal - 'The Mandalorian'

- Teyonah Parris - 'Bruja Escarlata y Visión'

Mejor beso

- Chase Stokes y Madelyn Cline - 'Outer Banks' (Ganador)

- Jodie Comer y Sandra Oh - 'Killing Eve'

- Lily Collins y Lucas Bravo - 'Emily en París'

- Maitreyi Ramakrishnan y Jaren Lewison - 'Yo nunca'

- Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor - 'Bridgerton'

Mejor actuación de comedia

- Leslie Jones - 'El rey de Zamunda' (Ganadora)

- Annie Murphy - Schitt’s Creek

- Eric Andre - 'Un mal viaje'

- Issa Rae - 'Insecure'

- Jason Sudeikis - Ted Lasso'

Mejor villano

- Kathryn Hahn - 'Wandavision' (Ganadora)

- Aya Cash - 'The Boys'

- Ewan McGregor - 'Aves de presa' (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)

- Giancarlo Esposito - 'The Mandalorian'

- Nicholas Hoult - 'The Great'

Actuación revelación

- Regé-Jean Page - 'Bridgerton' - (Ganadora)

- Antonia Gentry - 'Ginny & Georgia'

- Ashley Park - 'Emily en París'

- Maria Bakalova - Borat, siguiente película documental'

- Paul Mescal - 'Normal People'

Mejor pelea

- 'Wandavision' - Wanda vs. Agatha (Ganadora)

- 'Aves de presa' - Final Funhouse Fight

- Cobra Kai - Pelea final en casa

- The Boys - Luz Estelar, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront

- 'La liga de la justicia' - Pelea final vs. Steppenwolf

Actuación terrorífica

- Victoria Pedretti - 'La maldición de Bly Manor' (Ganadora)

- Elisabeth Moss - 'El hombre invisible'

- Jurnee Smollett - 'Lovecraft Country'

- Simona Brown - 'Detrás de sus ojos'

- Vince Vaughn - 'Freaky'

Mejor pareja

- 'Falcon y el Soldado de Invierno' - Falcon (Anthony Mackie) y Soldado de Invierno (Sebastian Stan) (Ganadora)

- 'Barb & Star Go To Vista Del Mar' - Star (Kristen Wiig) y Barb (Annie Mumolo)

- 'The Mandalorian' - Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu

- 'Emily en París' - Emily Cooper (Lily Collins) y Mindy Chen (Ashley Park)

- 'Borat, siguiente película documental' - Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) y Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova)