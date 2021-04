Little Mix lanza su primer single sin Jesy, que dejó el grupo por salud mental

La girl band acaba de lanzar el primer tema de su trayectoria sin Jesy Nelson. Un acontecimiento no exento de polémica, como cabía esperar. Las chicas han concedido una entrevista a Capital Radio, donde le han vuelto a preguntar por la salida de Jesy. Cuestión, por otra parte, inevitable. Ellas han contestado sin rencor y con claridad a la pregunta del presentador Roman Kemp sobre cómo se sintieron cuando Jesy decidió irse, Jade dijo: "Fue muy triste, pero si el corazón de alguien no está en esto ..."

“��| Little Mix hablando de Jesy en @CapitalOfficial



Apoyan a Jesy sea cual sea la decisión que tome pic.twitter.com/uKYeo2gM7Q“ — Spainlittlemix �� (@SpainLittleMix) April 30, 2021

En cambio, cuando se les preguntó si habían escuchado las nuevas canciones de Jesy, Leigh-Anne dijo: "En realidad, no la hemos escuchado". Algo que resulta un poco extraño. En su día, Jesy decidió darse "tiempo libre prolongado" del grupo. Era noviembre de 2020, poco después anunciaba que abandonaba definitivamente labanda porque le estaba afectando a su salud mental.

Dijo que se iba de Little Mix con un "corazón apesadumbrado", mientras reflexionaba sobre el éxito que había disfrutado con la banda desde que ganaron The X Factor en 2011. Además, insistió que ese había sido el "momento más increíble" de su vida. Ella publicó en su Instagram: "No puedo agradecerles lo suficiente desde el fondo de mi corazón por hacerme sentir como la chica más afortunada del mundo."

“Little Mix literalmente ya son otro nivel en las agrupaciones femeninas, su solo existencia ya marcó un antes y un después en la industria @LittleMix #CONFETTIMUSICVIDEO pic.twitter.com/n4LpjJlRq5“ — ꜰᴇʀᴄʜᴀ ® (@choiyujade) April 30, 2021

"La verdad es que estar en la banda realmente ha afectado mi salud mental. Encuentro muy difícil la presión constante de estar en un grupo de chicas y estar a la altura de las expectativas", declaró en su momento.