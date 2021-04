En medio de un clima social y político repleto de crispación, incertidumbre y desasosiego, no resulta extraño observar cómo son varios los jóvenes que deciden erigirse como activistas. Es decir, ser fieles a una doctrina donde los valores están subordinados a las exigencias de la acción. Un ejemplo claro es Yael Crupnicoff, una adolescente argentina que viralizó su discurso en defensa de todos aquellos proyectos que consideramos importantes y que de algún modo, si no pasamos a la acción puede que otros lo hagan por nosotros.

¿Por qué los jóvenes hoy somos activistas? Se pregunta a sí misma. El entusiasmo que contagia al contar cómo se sumerge, a su corta edad, en cuestiones como el maltrato, el cambio climático o el matrimonio igualitario, nos hace replantearnos la situación que vive la generación Z en un mundo donde prima la inmediatez, los cambios y la incertidumbre de no saber qué ocurrirá en un futuro no muy lejano. "Hace un par de años, un grupo de amigas de mi escuela iba a salir a marchar por la legalización del aborto. Yo le pregunté a mi mamá que si podía ir con ellas, pero me dijo que era muy pequeña para estar allí sola y que le daba miedo lo que pudiera pasar. Así que yo le dije: “Está bien. Si no tienes ganas de que vaya con ellas, acompáñame tú”, comenzaba explicando a los asistentes.

"Crecí con historias de adolescentes que luchan por conseguir un mundo más libre" Con este planteamiento, que a priori podría pasar desapercibido, Yael evidenciaba algo de lo que no debemos perder el foco: la importancia de luchar por todo aquello en lo que creemos. Al continuar este pequeño relato, la activista narró cómo su madre se sorprendió al ver que, efectivamente, había multitud de chicos y chicas de la edad de su hija manifestándose aquella tarde. "Creo que tiene que ver con que crecí con una dieta casi estricta de libros y películas de adolescentes que cambiaban el mundo: Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Divergente, Las Crónicas de Narnia… Son las historias de mi generación, y en todas hay villanos que oprimen y discriminan al resto, pero también hay chicos como yo que se levantan y luchan por conseguir un mundo más abierto y más libre”, añadía. Planteado desde este punto de vista, quizás no nos hayamos detenido lo suficiente para pensar en ello. ¿Hemos crecido con historias de chavales que se empoderan y se encaran a "los malos"? ¿Hemos conseguido extrapolar lo que leíamos y veíamos durante nuestra infancia a la realidad que nos atropella en pleno siglo XXI? “A veces miro a mi alrededor y siento que estamos viviendo dentro de uno de esos libros. En cualquier lugar donde haya un Voldemort, también debe de haber un Harry y una Hermione”, continuaba Yael. "Nos educaron pensando que cuando uno está viviendo en una distopía, es necesario luchar para cambiarla".