El servicio militar es obligatorio para los hombres en Corea del Sur, como prevención en caso de entrar en guerra con Corea del Norte. A causa de esto, muchos ídolos del K-Pop se ven obligados a retirarse de sus carreras musicales para hacer "la mili". Los rumores de que el grupo surcoreano BTS se tiene que alistar más pronto que tarde al servicio militar llevan circulando durante más de un año. ¿Será así finalmente?

Según informa y Never , " se predice que los integrantes de BTS se enlistarán en el ejército juntos en la mitad del 2022 ". Y, según Los 40 , la propia agencia de los BTS han contestado que no tienen "nada que decir más allá de lo que los artistas han dicho". Algunos de los idols coreanos que tienen la obligación de entrar al ejército, aparte de Jin de BTS, son: Seungri de BIGBANG , Hyunsik de BTOB , Ken de VIXX y Baekhyun , Chanyeol y Chen de EXO (que ya tiene otros dos miembros en el ejército).

Lo cierto es que la negación al alistamiento se castiga con cárcel y algunos de los integrantes del grupo ya rondan los 29 años, cuando el máximo para poder alistarse son 28. No obstante, una reforma en la Ley del Servicio Militar de Corea del Sur propone que los artistas destacados en la cultura podrán retrasar su servicio militar hasta los 30 años .

¿Cómo es el servicio militar en Corea?

Durante el servicio militar obligatorio, que oscila entre 18 y 24 meses, no se puede tener contacto con el exterior. Tampoco se permite el uso de las redes sociales ni de terminales móviles. Los reclutados solo pueden contactar con sus seres queridos a través de unos teléfonos comunes y no se puede salir al extranjero a no ser que se pida con tiempo un permiso de seis meses de duración.

Se trata de una situación a la que están acostumbrados los surcoreanos y a la que los idols se enfrentan con orgullo y valentía, puesto que cumplen con su deber con la nación. Además, para la sociedad surcoreana, no realizar el servicio militar implica la mayor traición al país y un año de cárcel.