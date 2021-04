Lil Nas X sueña con tener a Rihanna y Bad Bunny en su remix de 'Montero'

El rapero ha confesado, durante una entrevista a Capital Breakfast with Roman Kemp, que la remezcla de su polémico "Montero (Call Me By Your Name)" idílica sería con dos grandes de la música actual: Rihanna y Bad Bunny. De momento parece que este featuring es solo una ilusión del artista, que admite que ni Rihanna, ni Bad Bunny se han pronunciado al respecto. De hecho, Rihanna lleva cinco años sin publicar nada nuevo a nivel musical. ¿Rompería su silencio de la mano de Nas?

El presentador le preguntó al artista por sus colaboraciones soñadas, a lo que él contestó inmediatamente; "Rihanna y Bad Bunny". Ante tal rápidez, Kemp le dijo: "Parece que esto ya esté en camino". Y Lil añadió: "Ojalá, ¿y si lo pido? No quiero maldecirlo." Sería increíble disfrutar de tanto talento junto, pero de momento son solo palabras... ¿Se habrán llamado ya?

"Montero (Call Me By Your Name)" debutó en el número 1 en el Billboard Hot 100, lo que le valió a Nas ser líder de la lista durante varias semanas. La canción, que ha causado un significativo revuelo entre los sectores más conservadores de Estados Unidos, sobre todo por el videoclip que la acompaña, volvió a las plataformas esta semana tras ser eliminada temporalmente de algunas de ellas.

Para el joven cantante, que solo tiene 19 años, esto está siendo una auténtica locura. No solo por las voces en su contra a las que se ha enfrentado directamente en redes o la censura que le han aplicado ciertas plataformas, sino también por encabezar las listas de éxitos con "Old Town Road" junto a Billy Ray Cyrus.

A pesar de su juventud, Lil no se calla y les lanza este mensajea sus detractores: "Le dijisteis a un joven de 19 años que acababa de salir del punto más bajo de su vida que nunca volvería a tener un éxito. Le dijisteis que parara mientras iba por delante. Podría haberse rendido, pero cuatro canciones multiplatino y dos números 1 después, sigue aquí. ¡Gracias a mi equipo y a mis fans!"

Además, ha querido dar una grata sorpresa a sus fans adelantando que su álbum debut de larga duración, también titulado Montero, saldrá este verano. "Probablemente serán entre 15 y 18 tracks”, dijo. Así que, con o sin Rihanna, nos queda todavía mucho Lil Nas X por disfrutar.