Tracy Wolff siempre ha sido una apasionada de los vampiros y seres fantásticos. Esta escritora, que cuenta con más de 60 novelas a sus espaldas, se ha consagrado como uno de los referentes dentro de la literatura juvenil de medio mundo. Medios como The New York Times ya la incluyen en la lista de los títulos más vendidos y muchos consideran que su última trilogía es el nuevo Crepúsculo. ¿Cuál es el secreto de sus lanzamientos? ¿Dónde encuentra la inspiración? Charlamos con la autora para descubrir todo lo que se encuentra tras Furia y Anhelo, los primeros libros de la saga.

¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a la escritura de forma profesional? ¿Cuántos años tenías?

Tracy: Yo siempre cuento que quería ser cuentacuentos y escritora desde que supe que las letras formaban palabras, las palabras frases y las frases historias que luego yo puedo narrar. Puedo decirte que el momento en el que lo decidí fue lo más divertido del mundo. Yo estaría como en 2º o 3º de primaria y en aquel momento vivíamos en San Francisco. Mis padres entraron al banco para hacer un préstamo y me dejaron en el coche mientras tanto, así que me puse a leer un libro de Judy Blume. Lo terminé y me aburría, porque mis padres no salían de allí, así que cogí una libreta y un rotulador de color aguamarina y me puse a escribir una historia de 12 páginas. Había una princesa -lo siento, pero eso fue lo que salió (ríe)-, un héroe y un duende. Fue lo primero que hice. Gradualmente me fui dando cuenta de que ese podía ser mi modo de vida. Creo que fue en el instituto cuando me di cuenta de que quería dedicarme a ello profesionalmente.

¿Quiénes fueron tus referentes cuando eras adolescente?

Tracy: Empecé con literatura juvenil. Mi madre y yo íbamos todos los sábados a la libreria del barrio, pero uno en concreto llegamos y no había ningún libro para mí porque me había acabado ya toda la sección de juvenil. Me quedé haciendo morritos, pero ella me dio una novela de romance cuando volvimos a casa y me dijo: "Oye, ¿por qué no intentas leer esto? Igual te gusta". Así que la abrí y pensé "¡yo quiero escribir esto!". En ese momento empecé a leer a Johanna Lindsey y Judy Blume y te puedo decir que fueron autores y autoras románticas los que marcaron mis influencias al inicio de mi carrera.

¿De dónde viene tu pasión por los vampiros y dragones?

Tracy: Pues es que no lo sé, ¡porque siempre me han encantado! Siempre me ha gustado todo este mundillo: las brujas, los dragones, las sirenas, los vampiros... Todo lo paranormal me gusta, así que cuando llegó el momento de empezar con Anhelo, yo quería que saliera todo eso. No solo vampiros, que me encantan, pero pensé... los dragones también, ¡y las brujas! Así es como di con ese instituto/internado que lo congrega todo.

"Cuando nos sentimos indefensas es cuando descubrimos lo fuerte que podemos llegar a ser" Anhelo tuvo una acogida espectacular. ¿Qué crees que te diferencia del resto de autores que escriben sobre vampiros? Tracy: Es una muy buena pregunta. Yo dudé mucho, ¿eh? Había trabajado el tema de los dragones, brujas, castillos, vampiros... Y realmente sabía que los más grandes ya lo habían hecho. Autores e historias de vampiros excelentes ya se habían publicado, así que me llevó tiempo reunir el coraje suficiente para contar la historia que yo quería. Lo que me diferencia quizás de otras historias de vampiros es, precisamente, que creo que combino bastantes temas. Siempre hay mucho más que descubrir, y eso lo vas viendo con la saga. Es diferente porque sorprende, pero quise contar la historia de una chica indefensa que encuentra su poder. Deliberadamente, yo la construí como un personaje que era como un pez fuera del agua, huérfana... Lo hice porque quería que Grace se sintiera indefensa. En algún momento de nuestra vida seguro que nos ha pasado. Hace cinco años mi vida se desmoronó, así que tuvo importancia porque lo pasé muy mal. Me tuve que quedar aislada, pude escribir, pero tuve que recomponer mi vida. Eso me llevó mi tiempo, así que quise hacer con uno de los personajes eso precisamente: que empiece sin poder y que poco a poco lo vaya descubriendo y afianzando. Creo que para las mujeres, sobre todo, esa es una historia que seguro que nos ha pasado a muchas. Cuando nos sentimos más indefensas y pensamos que vamos sin rumbo, ahí es donde encontramos nuestro poder y descubrimos lo fuerte que somos. Hay que recordárselo de vez en cuando. Grace es un personaje con el que empatizan muchos lectores. ¿Crees que la figura femenina poco a poco va teniendo más presencia en la literatura actual? Tracy: Sí, absolutamente. Los personajes femeninos están ganando terreno con fuerza, aunque hay que hacer más con ellos. Hemos conseguido mucho, porque yo desde que tenía muy poquitos años siempre he sido una ávida lectora. Cuanta más diversidad logramos, más me gusta lo que leo y más enriquece las historias. Estamos descubriendo lo poderosas que podemos llegar a ser las mujeres y cuántas maneras distintas hay de tener poder. Hay muchos tipos de fuerza y de poder, y eso me parece interesante verlo, leerlo y ya si puedes formar parte del mundo, pues mejor. “Oh!!! I am thrilled you are enjoying the series. I am writing Court right now!!!!! https://t.co/wgiE0MYTqS“ — TracyWolff (@TracyWolff) April 8, 2021 Muchas veces la figura de Grace tiene que ser protegida porque se la considera frágil. ¿Crees que es importante que se dibujen personajes independientes, fuertes y empoderados como ella? ¿Faltan referentes femeninos entre los jóvenes? Tracy: Creo que siempre se puede conseguir más. Eso es lo bueno de ver a Grace y de leerla y releerla para ver cómo crece, cuánto evoluciona y la cantidad de cosas que aprende. La realidad es que todos nos equivocamos y cometemos nuestros errores, pero la clave está en cómo te enfrentas a estos problemas y cómo te desarrollas a partir de ahí. Para mí es muy importante. Pero también creo que hay mucha más honradez en la literatura hoy por hoy, y más que nunca podemos ver lo que es ser una chica adolescente. Aún así, nos queda mucho por hacer, porque el mundo está permanentemente cambiando. Poco a poco debemos ir construyendo personajes más fuertes todavía. Las relaciones amorosas también están presentes en tus libros. ¿Crees que las novelas juveniles poco a poco van incorporando y normalizando la sexualidad? ¿Ha dejado de ser un tema tabú entre adolescentes? Tracy: Antes te comentaba que Judy Blume me había influenciado bastante, y ella como escritora es una de las más potentes. La leía antes de llegar a la adolescencia y normalizó la sexualidad de una manera en la que las novelas románticas de la época no hacían. Había una conversación entre madre e hija muy franca y sincera, y eso a los 13-14 años me impactó porque pensé: "la cosa ha de ser así, no creo que la sexualidad deba ser un tabú". Es parte de nuestra vida de un modo u otro, y es mi deber como autora mostrar esa realidad. Tengo tres hijos y también es mi cometido hablarles sobre cómo es el cuerpo, hablarles sobre el consentimiento, de relaciones etc. Si les quitas los tabúes, es mucho más fácil mantener esa charla. Es muy importante, porque mi papel de madre me lo tomo muy en serio y les hablo continuamente de que respeten el cuerpo de la mujer. Aquí en EEUU la gente se preocupa porque creen que haciendo esto, animamos a los jóvenes a tener relaciones al tuntún. ¡Y qué va! Además, es una opción personal de cada cual, porque cuando llega el momento, llega el momento. Has de saber en qué te estás metiendo, tengas la edad que tenga. Sobre todo cómo has de tratar y cómo debes de ser tratado.