La música siempre fue su pasión, pero la verdadera obsesión de Liam Payne estaba muy alejada de los escenarios. El sueño del exmiembro de One Direction, al menos durante los años de instituto, fue el de convertirse en atleta de élite. Sin embargo, no fue seleccionado para el equipo nacional inglés de los JJOO y el británico decidió dedicarse al gran hobby que ocupaba la otra mitad de su vida: la composición. Junto a Louis Tomlinson, Payne es el coautor de la gran mayoría de las canciones del tercer y cuarto álbum de la banda que lo vio crecer. Ahora, después de una década desde que lanzaron su primer single al mercado, ha hablado en exclusiva para Glamour para hacer balance de sus años de adolescencia.

"Creo que mi carrera profesional me ha enseñado a medir el éxito. Vengo de una familia que no estaba muy bien, no teníamos mucho... En realidad, mi padre estaba endeudado cuando comencé. Desde entonces, el éxito para mí siempre significó algo monetario en un inicio. Pero a medida que crecí, me di cuenta de que realmente no gasto tanto. Ahora se trata más de felicidad y experiencias. Yo al menos puedo provocar una sonrisa en el rostro de alguien", indicaba a la revista.

"Fui el adulto de la banda, debería haberme divertido más" Cuando Payne fue preguntado por su papel en One Direction, el intérprete no dudó en afirmar el papel que desempeñó durante años: "A mi yo del pasado le diría que se divirtiera más y se relajase un poco. Creo que era un niño muy serio. Era un hombre atrapado en el cuerpo de un niño, y creo que habría evitado esa etapa. Entrar en One Direction fue difícil, porque solo significó que alcancé un trabajo completamente distinto al de los demás. Fui el adulto, eso fue todo. Y fue aburrido. ¡Debería haberme divertido y haber tirado platos por la ventana y esas cosas!", apuntaba. Tras la marcha de Zayn, Liam se hizo cargo de la voz de su excompañero durante el año que la banda siguió de gira como cuarteto. Pero a pesar de sus intentos de mantenerse inmerso en la música tras la pausa de la boyband, no fue hasta mayo de 2017 cuando Liam anunció el lanzamiento de "Strip That Down", su primer sencillo. Y su éxito no dejó a nadie indiferente, porque alcanzó la décima posición en la lista Billboard Hot 100. Un hecho que le sirvió como aliciente para lanzar, también en ese mismo año, dos sencillos más: "Get Low" y "Bedroom Floor". Pero hubo que esperar a diciembre de 2019 para que, tras años de trabajo, publicase LP1, su álbum debut. "El éxito me ha enseñado que la perseverancia siempre prevalece para conseguirlo. Las cosas no siempre salen como estaban planeadas. Los cinco tuvimos mucha suerte cuando llegamos porque nuestros temas se dispararon. Pero... ¿qué es el fracaso? Todo se trata de perspectiva al final del día, ¿no es así? Eso fue algo con lo que luché durante mucho tiempo debido a lo bien que nos fue", concluía el intérprete.