“Los Recuerdos” es la carta de presentación del actual proyecto musical de Nerea Rodríguez. La ex concursante de OT 2017 acaba de lanzar el primer tema de su EP, una canción pop con una marcada melodía pegadiza, acompañada de arreglos que mezclan guitarra orgánica, ritmo electrónico y tendencia ochentera.

Su nuevo single aparece en forma de cortometraje dividido en dos entregas. Como ella misma revela, "Los recuerdos" es el segundo capítulo de una historia que bien podría ser un cortometraje y en el que ha contado con la participación de su actual pareja: Hektor Mass.

Este cortometraje musical rodado en diferentes localizaciones de Barcelona, narra el desenlace de una historia de amor, traición y sobre todo acción. Pero, quién mejor que la propia Nerea para desvelarnos todos los detalles de su nuevo proyecto y contarnos en qué momento profesional y personal se encuentra.

P: ¿Qué historia pretende contar "Los recuerdos"?

R: “Los recuerdos” como canción cuenta un poco ese momento donde esa persona deja un poco de formar parte de tu vida, se va o pasa cualquier cosa. Cuando todo lo que ves te recuerda a esa persona y cuesta mucho poder seguir adelante si todo lo que tienes a tu alrededor te recuerda a él/ella. Piensas: ojalá todo esto desapareciera y no tuviera cosas que recordar. Eso es en lo que nos inspiramos para escribirla. El videoclip, en cambio, cuenta un poco la historia de mi personaje que no sabemos aún muy bien por qué, en algún momento lo sabremos, he tenido un accidente de moto con Héctor (mi pareja) y yo acabo mal, pero él se va porque la policía en ese momento lo está buscando. Cuando yo me despierto, después de pasar por el hospital, no recuerdo muchas cosas y me pregunto: ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue cogiendo la mitad de un medallón? ¿Por qué me engañó? Luego llego a casa y voy recordando cosas de lo que pasó y un poco de nuestra vida. Así es como poco a poco voy construyendo una especie de investigación policíaca hasta que llego a dar con dónde está Héctor. Al final, nos reunimos porque él me da el medallón… Y bueno el destino del medallón era estar unido y el nuestro también.

P: No es un videoclip al uso... ¿cuál es la idea?

R: La cosa es que es un corto dividido en dos partes. En dos mini capítulos. Este es en realidad el capítulo 2 y ahora saldrá el capítulo 1. Se puede considerar que ahora viene la precuela. Esteticamente se podría hacer todo seguido en un corto, pero lo hemos decidido hacer en dos canciones. Todo está dentro de mi EP de 5 canciones que lanzaré dentro de poco. Aún no puedo decir la fecha exacta, pero se que es dentro de muy poco. “Los recuerdos” es un poco el adelanto de mi nuevo proyecto y la carta de presentación.

P: ¿Qué tal es trabajar con Hektor, tu pareja? ¿Lo veremos en más canciones?

R: En el próximo videoclip si que lo volveremos a ver porque se hicieron a la vez. En esta ocasión necesitábamos a un chico que hiciera de mi pareja y quién mejor que él, y más en tiempos de covid porque no es necesario mantener las distancias ya que ya somos un núcleo familiar. Así que en estos tiempos era lo mejor. Trabajar con él ha sido una maravilla. Al final él es artista también, creo que lo ha hecho genial. Compartir mi proyecto musical, que es una de las cosas que más me importan ahora, con alguien a quien quiero muchísimo, es muy bonito.



P: Sabemos que no es fácil participar en un talent siendo tan joven... ¿Qué secuelas dejó en ti el paso por Operación Triunfo?

R: A día de hoy el balance es positivo. Bueno, siempre ha sido el balance positivo, pero ahora aún más porque han pasado muchas cosas. Si que es verdad que es algo muy intenso: sales de tu casa con una maleta y nadie te conoce, y de repente, estás en una firma de discos donde todo el mundo grita tu nombre. Es algo muy bestia. Lo vives como muy fuerte, dentro de la academia y luego con la gira y tal, y de repente se acaba Operación Triunfo para ti. Sigue habiendo otras ediciones, pero tú ya no estás ahí. Luego ya no haces conciertos ni en el Palau Sant Jordi, ni en el Bernabéu y tienes que llevar tu propia carrera. Entonces, son como muchas cosas que tienes que ir asumiendo poco a poco. Yo he tenido suerte, creo que siempre he tenido un poco los pies bastante en la tierra y lo he sabido gestionar bastante bien, pero también es verdad que hago terapia con una psicóloga y entonces es mucho más fácil. Yo siempre lo recomiendo a todo el mundo. Para mí es esencial entender bien cómo funcionan mis emociones, sobre todo en ese momento en el que te ocurren tantas cosas a la vez. Creo que es muy necesario.

P: ¿Crees que la salud mental sigue siendo un tema tabú?

R: Creo que cada vez menos, pero que sigue siendo bastante tabú. Ahora a la gente cuando le dices que vas al psicólogo no piensan que estás loca, eso ya lo hemos superado, pero piensan ella va porque lo necesitará, pero yo no, yo no lo necesito. Es como que se cree que tienes que tener algo mal para ir al psicólogo. Ese es el error. Ahora mismo yo voy y estoy súper bien, pero voy porque me va bien y sigo aprendiendo sobre mí. Espero algún día entenderme increíblemente y ya no necesitarlo. También se tiene ese estigma de que vas al psicólogo para contarle tu vida y ya está. No hombre, no, son más cosas. Más que nada, esta persona te ayuda a entender lo que sientes. Cuando eres niño te dicen mucho eso de no llores. Pues sí, si necesitas llorar, llora. Nos han enseñado un poco a reprimir nuestras emociones.

P: Dices que el rodaje del videoclip fue intenso ¿qué fue lo más duro de la grabación?

R: Fue complicado desde el primer día. Estábamos todos citados como a las 6 de la mañana porque a las 7.20 teníamos que rodar para que la luz fuera perfecta en el asfalto. Antes de empezar, se había traspapelado un permiso que teníamos, pero en ese momento nos faltaba el comprobante, pues hasta las 9 de la mañana que no se despertó la jefa de la Policía Marítima no pudimos empezar a grabar porque no nos dejaban. Con lo cual, estuvimos ahí 3 horas todos esperando. Yo con la sangre en la cara puesta que se me secaba. Y luego lo más duro durante el rodaje en sí, fue el frío. Pero vamos a pensar que esto es como el teatro, que aunque el ensayo puede parecer desastroso luego el estreno es maravilloso. Yo creo que fue eso un poco, empezamos un poco desastrosos, pero luego fue todo a mejor.

P: Ahora que has mencionado el teatro y que sabemos que has estado en La Llamada bastante tiempo, ¿tienes algún proyecto teatral más entre manos?

R: Igual que te digo que a nivel musical, puedo decir venga me pongo a componer y hago mis canciones. A nivel interpretativo, me puedo inventar mis monólogos, pero yo no me puedo poner a producirme una peli porque no me da el dinero. Este tipo de oportunidades salen más cuando hay castings. En ese sentido lo único que puedo hacer es seguir formándome, aunque ahora con la pandemia es mucho más difícil. En algún momento si que me gustaría poder hacer algo de televisión y tal, pero si que es verdad que ahora mismo estoy más centrada en la parte musical. Estoy metiendo ahí toda mi energía y todas mis ganas para que salga bien, pero efectivamente yo me considero tanto actriz como cantante. Me encanta el mundo de la interpretación y me encanta explotarlo en mis videoclips. Espero en otro momento poder seguir explotando esa faceta.

P: Has tomado la decisión de ser independiente. ¿Qué conlleva esto? ¿Te han dicho que mejor no fueras por libre?

R: Creo que hoy en día ya hay muchísimos artistas que están tomando la decisión de ser independientes y creo que se está abriendo un buen camino por ahí. Ser independiente básicamente lo que significa es que tú eres el jefe de todo el proyecto, tú decides todo y tú pagas todo. Cuando estas con una discográfica, esta te paga las cosas y te organiza las promociones y tal. Cuando vas por libre, todo lo tienes que hacer tú o buscarte un equipo que te ayude. Lo negativo es que al tener que pagármelo todo yo las cosas van más lentas. Y lo positivo es que puedo decidir todo y que soy mi propia jefa. Yo tampoco es que estuviera mal con mi discográfica anterior, pero no estaba al 100%. Salí de Operación Triunfo y entré ahí directamente. Fue todo demasiado rápido, no me dio tiempo a aprender. Al final, la idea es construir mi proyecto un poco desde cero. Para un artista siempre es más fácil y más natural empezar desde cero que desde otro punto. Me apetecía cortar con todo eso y empezar a hacer mi carrera y ser una artista independiente. La verdad que estoy orgullosa de esa decisión.

P: Hace poco tu compañera Aitana ha tenido que contestar en Twitter por unas declaraciones sobre feminismo. ¿Cuál es tu postura en este sentido? ¿Sientes que en ciertos temas es mejor callarse?

R: No sé muy bien qué pasó. Supongo que te refieres a que a veces no hablamos por miedo a que se pueda liar. Yo creo que a veces vamos con cuidado y tenemos que ir con cuidado, porque a veces la gente puede coger tus actitudes, si le gustas como artista, y hacer lo mismo que tú. Entonces tú tienes que ir con cuidado para solo mostrar cosas buenas, aunque todo el mundo después hace cosas en su vida que no están del todo bien o no son correctas. Por ejemplo, alguien puede emborracharse un día y tú como fan ver eso y tomártelo como que está genial y lo haces. Todo tiene sus consecuencias. Yo siempre intento defender las cosas de las que sé hablar, porque si es un tema que desconozco, intento no meterme. De las cosas que sé, sí que hablo. Pero al final como soy artista, de lo que intento hablar es de mi música y que las otras cosas sean secundarias. Pero bueno, hay diferentes opiniones. Hay gente que considera que cuando tienes cierta posición tienes que aprovecharlo para lanzar mensajes sociales. Yo, por ejemplo, dono mensualmente una cantidad a una asociación contra el cancer y no lo he dicho nunca. Colaboro con diferentes ONGs y creo que tampoco lo tengo que ir diciendo. Cuando me pregunta por temas que conozco siempre intento contestar y sobre todo cuando es una injusticia.

P: ¿Pero te sientes totalmente libre para expresar tus opiniones?

R: Totalmente libre no. Dentro de todo, tampoco me siento súper observada en todo lo que hago en mi vida, pero por ejemplo sí que tengo cuidado con lo que subo a redes.

P: ¿Tú también has sufrido el haterismo de las redes?

R: Vivimos en una sociedad en la que todo está mal: si estás delgada, porque estás delgada, y si estás gorda, porque estás gorda. Por todo te van a decir algo. Si dices A está mal y si dices B también. Yo, por suerte, tengo bastantes pocos haters e intento que si hay alguno no me afecte mucho. Pero todos somos personas y creo que eso a veces a la gente se le olvida. Al final esos comentarios en cierta manera afectan, depende un poco por lo que esté pasando esa persona, le afectará de una manera o de otra.

P: Proyectos futuros…

R: Estamos preparando una pequeña gira que esperamos que sea más grande con el tiempo, porque también con el tema pandemia hay que ir con cuidado. Pero si que es verdad que dentro de poco la anunciaremos, pero de cara a mayo habrá una gira pequeñita e intentaremos ir yendo cada vez a más, a medida que el Covid nos deje. Tengo muchas ganas. Quiero ver a las personas cara a cara y ver cómo reaccionan a mi música en directo.