Â¿Conoces a Girl in Red, la nueva sensaciÃ³n noruega?

De componer sus propias canciones desde la comodidad de su habitación a ser el nuevo fenómeno del indie europeo. ¿Quién es Girl in Red? ¿Y por qué su música acumula millones de reproducciones? A continuación, os acercamos a una de las artistas revelación del momento.

Marie Ulven Ringheim es su nombre completo, nació en 1999 en la ciudad de Holten (Noruega). Actualmente tiene 22 años y casi dos millones de seguidores en Instagram. Pero, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Todo empezó cuando era pequeña y la dolorosa separación de sus padres le llevó a refugiarse en la música, a pesar de que nadie en su familia se dedicaba a ello. A los 12 años, su abuelo le regaló una guitarra, pero no le prestó demasiada atención. Por aquel entonces, su sueño era el de ser docente.

Sin embargo, un año después se despertó en ella un interés especial por la música y empezó a tocar la lira y el piano. Un poco más tarde, decidió aprender a producir música desde su propia habitación, lo que algunos ya han denominado como Bedroom Pop. De ahí salieron sus primeras composiciones, aunque nunca imaginó que al poco tiempo llegaría a dedicarse a ello a nivel profesional.

Marie estudió producción musical y composición de canciones en la Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, pero en lugar de buscarse un estudio de grabación para trabajar, optó por hacerlo desde su casa de manera independiente. A partir de aquí, empezó a subir un montón de temas a SoundCloud bajo el pseudónimo de Lydia X. Así es como empezó a sonar en Noruega, dónde ya es famosa por ese estilo único que la caracteriza.

Este año está siendo muy bueno para ella, al menos en el terreno profesional, pues ha sido seleccionada en la lista de BBC Sound of 2021 y no para de recibir elogios por parte de NME, The New York Times o Vogue.

Próximamente lanzará su primer álbum ‘If i could make it go quiet’

La noticia del lanzamiento viene acompañada de un adelanto: su nuevo single "Serotonin". Quien escuche el tema encontrará la honestidad por la que se han hecho conocidas sus letras. Porque si hay algo que hace bien Ulven es abrir su mente y sus sentimientos a través de sus producciones, sus versos y sus beats.

El álbum fue escrito completamente por ella y co-producido por Matias Tellez. Sobre éste, Marie ha dicho “If i could make it go quiet es un intento de aprender lo que es ser humano; lidiar con las partes más terroríficas de mí misma; vivir con el dolor de saber que sólo soy carne y hueso; a pesar de enfadada, rota e inclemente, poder mostrar mis sentimientos abiertamente; estoy alumbrando las partes más oscuras de mi mente y dejando entrar a todos; en if i could make it go quiet estoy tratando de entender qué carajos está pasando.”

Este trabajo es el resultado de un proyecto que la artista noruega ha ido fraguando desde 2018 con el tema "I wanna be your girlfriend", que el New York Times incluyó en su top de las 10 canciones del año. Ese mismo año, Girl in Red lanzó un par de sencillos más: “Summer Depression” y “Girls”, los cuales la llevaron a obtener el premio a revelación noruega del año en los Premios GAFFA –uno de los más importantes de su país–.

Desde entonces, la cantante ha conseguido más de mil millones de streams con su catálogo plagado de himnos pop, convirtiéndose en un icono inspirador para toda una generación de oyentes, pues se ha convertido en alguien capaz de reflejar las contradicciones y dilemas a los que se enfrentan tantos jóvenes a diario.

Aunque ella tenía previsto presentar el disco en 2020, la pandemia le obligó a cambiar de planes y a posponer la publicación hasta el 30 de abril 2021. Para hacer a sus fans más amena la espera, publicó “Serotonin”, la cual ha sido producida por ella misma junto a FINNEAS, el hermano de Billie Eilish y uno de los grandes responsables de sus éxitos.

Si te preguntas que tiene de especial lo que hace o por qué es considerada un icono para muchos jóvenes, la respuesta es porque habla de su día a día sin tapujos, habla de problemas relacionados con la salud mental o la autoestima, habla de la tristeza, pero sobre todo, lo que la hace más especial aún, es que habla desde la completa sinceridad.