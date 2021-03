En nuestro Focus de hoy comenzaremos hablando, como no podía ser de otra manera, de la Semana Santa. Nos plantearemos cómo se presentan las vacaciones y debatiremos sobre que los turistas puedan venir a nuestro país pero nosotros no podamos ir a ver a nuestras madres a la comunidad vecina, entre otras cosas. Para continuar hablaremos sobre lectura, que será de las pocas cosas que podremos hacer durante los días libres. Y es que en TikTok hay una nueva tendencia: colgar vídeos de libros que, para sorpresa de muchos, acumulan millones de visualizaciones. Después pasaremos a otro asunto de rabiosa actualidad: la espectacularización de la política. ¿Qué piensan los jóvenes de la política? ¿Se sienten implicados, o por el contrario sienten desafección? ¿Creen que los políticos tienen en cuenta los problemas juveniles?

Nos acompañan Bianca Chiarbonello, estudiante de Derecho y Criminología; Eddy Sebastián, cursando Grado en Estudios de África y Asia Oriental en la UAM; Óscar Galindo, estudiante de Políticas y Gestión Pública en la UAB; Marta Alameda, estudiante de Relaciones Internacionales y Periodismo; Sergio Puentes, estudiante de Derecho; Lara Ruíz, estudiante de Comunicación Audiovisual.

Samana Santa

Parece que la noticia de que los turistas extranjeros sí podrán viajar a nuestro país mientras que los ciudadanos no nos podamos desplazar entre comunidades no ha sentado del todo bien. Muchos no han dudado de catalogar esta situación como “un cachondeo” o “una tomadura de pelo”. Pero ¿qué piensa la juventud de todo esto?

“Yo creo que deberíamos poder visitar a nuestros familiares e incluso volver a nuestras casas los que no somos de Madrid”, piensa Bianca. “Es una incongruencia, los estados de la Unión Europea deberían ponerse de acuerdo para tomar medidas más lógicas, no es un problema solo de España; en Alemania también pasa, los alemanes pueden ir a Mallorca pero no pueden moverse dentro del país”, remarca Sergio.