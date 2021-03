GEN PLAYZ  

Para este Focus hemos reunido a tertulianos y tertulianas de distintas edades con los que haremos un repaso a la actualidad. Empezaremos por el programa en el que Évole entrevistó a Ibai y por un tema que se dejaron en el tintero: la adicción a las pantallas. ¿Fomenta Twitch nuestro enganche a los dispositivos móviles? ¿Somos adictos al móvil? ¿Cuáles son las consecuencias de pasar horas y horas conectados? Para continuar, charlaremos sobre el Informe de la Juventud en España 2020, que recoge opiniones, hábitos de consumo, intereses y preocupaciones de la chavalada. Después pasaremos a debatir sobre unas polémicas declaraciones del rapero americano Arcángel sobre "las mujeres que enseñan el culo en Instagram", lo que nos llevará a abrir el melón de si la sexualización está en el ojo del que mira o en la estética que elegimos para presentarnos ante el mundo. Y por último pero no por ello menos importante, nos preguntaremos si somos una generación mimada e infantilizada, si vivimos con el síndrome de Peter Pan o no.

Contamos con la compañía de Leo Cervantes, estudiante de Ciencias Políticas y Filosofía; Hugo Pérez, estudiante y consejero escolar; Alejandro Amador, estudiante de Enfermería; Ainhoa Martínez, estudiante de Marketing y Comunicación Empresarial; Alberto Gómez, estudiante de Economía y director de ‘Students for Liberty Iberia’; y Valeria Gómez, estudiante de Ciencias Políticas.

Ibai, Twitch y adicción a las pantallas

Es innegable que la actual pandemia nos ha obligado a ser aún más dependientes de las tecnologías. Clases online, conciertos virtuales, TikToks, stories de Instagram e incluso teletrabajo. La notificación sobre el uso de nuestro teléfono móvil siempre nos sorprende con las horas que pasamos frente a la pantalla que, a menudo, superan las 8 horas.

Por primera vez, parece que todos los asistentes del Focus están de acuerdo en algo: Ibai es el número 1. “Es verdad que hay algún que otro streamer que tiene mejores números pero a nivel de influencia a Ibai no le supera nadie”, afirma Hugo.

Sobre a la adicción a las pantallas, Valeria lo tiene claro: “Todos hemos estado en casa durante el confinamiento, casi en una habitación, y evidentemente hemos estado pegados al móvil”. A Leo le da pánico ver cuántas horas al día pasa conectada y celebra cada vez el tiempo disminuye.

“En el instituto está todo el material digitalizado, no tenemos libros, además si te gusta la política o la actualidad pasas más tiempo online de lo normal”, comenta Hugo. Ainhoa también pasa más tiempo de lo debido frente a una pantalla: “La verdad es que me asusta, yo me pongo a pensar en las horas que paso y es prácticamente todo el día, hasta en el gimnasio veo una serie”.

“Soy consciente de que mucha gente joven ya no sale a la calle a jugar al balón, pues ahora juegan a la Play con los amigos”, reconoce Alberto.

“La solución es poner el móvil en modo avión, sobre todo cuando estoy estudiando porque si no lo hago me meto”, confiesa Valeria. A Hugo también le pasa, incluso lo pone hasta cuando está viendo una película para evitar distracciones.

Lo que hace Hugo no es tan extraño como puede parecer, Ainhoa tampoco es capaz de concretarse: “He perdido toda la concentración que me quedaba, llega un punto que tengo la tentación de coger el móvil”.

“Yo me he dado cuenta de que necesito estar sobreestimulada, me cuesta mucho centrarme en una tarea, ya no solo estudiando o leyendo, también me pasa cuando estoy cocinando o poniendo la lavadora”, comenta Leo preocupada.