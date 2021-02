"Como podéis ver, me encantan las figuritas. Tengo casi 30 años y sigo comprándome juguetes. Seguro que soy la envidia de todos los vírgenes que están viendo este vídeo". El autor de esta frase es El Rubius. El contexto, un house tour emitido en su canal en el año 2019 con el título Mi casa en 5 minutos. La casa en cuestión no era aún la de Andorra, adonde ha decidido mudarse porque es allí donde están "los suyos", tal y como afirmó en un directo en el que, además, comentó que "estaba ya viejo”. Viéndolo así, con su rostro de hormigón, su lata en la mano, sus mechitas rubio platino y su gorra para atrás, con 31 años como 31 soles y las estanterías llenitas todas de Funkos era imposible no pensar en el meme aquel del señor Burns vestido de Jimbo. Porque viejo viejo no es, pero el chaval de la ESO que tendría por edad legitimidad para encajar en esta descripción, pues tampoco.

El problema con los youtubers, pensaba viendo este vídeo, no es, o no solo, que no asuman que los impuestos han de ser progresivos y que en toda sociedad justa el que más tiene ha de contribuir con más. El daño que le hacen al mundo no es fruto únicamente de pasarse por el ojarapel de la yesca las nociones de ética que aprendieron en el parvulario -el mundo sería un lugar más habitable, seguramente, si nadie olvidara lo que aprendió cuando usaba babi, más allá de los colores en inglés y la diferencia de posición entre el rabo de la -a y de la -o minúsculas-. Lo que está mal con los youtubers no es solo su avaricia, si no queremos llamarla falta de solidaridad: son también, rozando o superada la treintena, sus sillas que lucen, sus estantes llenos de monigotes y su tendencia a decorar sus cuartos con más neones que un burdelillo.

En El mundo de ayer. Memorias de un joven europeo, Stefan Zweig habla del Viena de su época y de una costumbre que tenían los jóvenes de entonces: se ponían gafas aunque no las necesitaran o andaban encorvados sin estar tullidos para ser más y mejor considerados socialmente. Se "adultizaban" para ganar valor.

Ahora, sin embargo, tenemos al Rubius chuleando de muñecos cabezones ante una panda de adolescentes a sus 31 años, a Willyrex comiendo huevo crudo con 27 o a Auronplay haciendo bromas por teléfono como las que hacíamos a cobro revertido cuando las cabinas aún funcionaban, época de la que seguramente se acuerde con nitidez porque nació en el 88.

Sin embargo y a pesar de la fecha de nacimiento que marcan sus DNIs, su estética, sus usos y costumbres y su tono de voz, dicción y dejes se parecen más a los de chavales de sexto de primaria que a la de hombres en edad de merecer. Igual es que la edad era otro constructo que había que abolir sin tener en cuenta que la biología no solo existe sino que se impone, que la naturaleza es una cosa fascista y autoritaria que dice "por mis cojones" y se acaba materializando aunque la neguemos y nos atrincheremos y gritemos que nuestros cuerpos serán su tumba, como Madrid. Y se acaba materializando, en este caso en arrugas, canas, cansancio y cada vez peores resacas, por muchas sudaderas de capucha y muchas Nike Tiburón que nos empeñemos en lucir, cada vez con menos gracia.

"¡Que hagan lo que quieran!", pensarán, llegados a este punto, algunos lectores. Que lo hagan, por supuesto. Que sigan acumulando figuritas y peluches, que continúen haciendo retos absurdos y decorando sus casas como si fueran lupanares en una Nacional. La democracia ampara (¡faltaría más!) el derecho al ridículo, a llevar gorra en interior -incluso si es trucker y estamos en 2021- y a forrarse a costa de idiotizar infantes. Sin embargo, una de las paradojas de nuestro sistema, quizá la más perversa, es que en él también tenemos cabida aquellos que queremos abolirlo. Los que abogamos no solo porque Hacienda persiga a estos pillastres, sino por una policía de la moda y la rectitud de usos y costumbres que juzgue y castigue el reguero de crímenes morales y estéticos que van dejando a su paso por la red.