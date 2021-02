Llevamos semanas hablando sobre Andorra y los youtubers, con un montón de comentarios sobre si es moral o no irse a otro país para pagar menos impuestos, porque la realidad es que legal sí que es. Después de numerosas especulaciones, el diario El Mundo publica en exclusiva las cuentas de El Rubius en el ejercicio de 2019, y según desvela el periodista Daniel J. Ollero, ese año el youtuber pagó el 51,43% de sus ingresos totales. Después decidió irse Andorra, país con menor presión fiscal, y ahí se abrió la caja de los truenos.

Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos de los seguidores del youtuber consideran desorbitado los impuestos que ha tenido que pagar estos años y defienden su decisión de irse a Andorra. Pero también han surgido voces críticas a esta información, como la del experto en información económica del diario El Salto Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado), quien ha contestado al artículo de El Mundo con un hilo en Twitter asegurando que esa información contiene datos erróneos: "El Rubius no ha pagado el 51% de lo que ganó en 2019, porque incluye Impuesto de Sociedades de años anteriores".

Las redes y varios medios de comunicación se han hecho eco de la noticia sobre las cifras que manejaba la empresa del streamer. Según El Mundo, La empresa de El Rubius ganó 2.082.950,50 euros durante el año 2019. Una cantidad a la que restó 1.071.186,93 euros en concepto de impuestos. Haciendo cuentas: la tasa que le aplicó Hacienda supone un 51,43% de los ingresos que generó a través de su actividad profesional como creador de contenidos. Entonces, ¿cuáles fueron sus ganancias netas? Pues ni más ni menos que 867.000 euros limpios. Mucho o poco, este comunicado ha desatado de nuevo los comentarios a favor y en contra del youtuber en Twitter, dónde lleva horas siendo tendencia. Aunque su protagonista ha optado, al menos de momento, por mantenerse en silencio.

“Vuelve la manipulación al hilo de Lo De El Rubius en El Mundo. No, él no paga un 51% de lo que gana. El artículo hace trampas para justificar la conclusión a priorística de que se pagan demasiados impuestos. Lo explico para quien no sepa cómo funciona.“

Tras la publicación de las cuentas de El Rubius, también han surgido numerosas voces en redes matizando la información del diario El Mundo, así como críticas a las palabras del youtuber, que en un vídeo reciente aseguraba que Hacienda le trataba "como un criminal" y que se sentía "perseguido". El experto en información económica de El Salto Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) ha contestado al artículo de El Mundo con un hilo en Twitter asegurando que esa información es inexacta: "El Rubius no ha pagado el 51% de lo que ganó en 2019, porque incluye Impuesto de Sociedades de años anteriores. Posiblemente en una 'persecución' pillaron deducciones sin justificación o impuestos no pagados y los está pagando ahora". Además, en este mismo hilo Álvarez Barba asegura que las explicaciones que le ha pedido en los últimos años la Agencia Tributaria a El Rubius son totalmente normales porque "solo se le exige que se justifique algo que a ojos de Hacienda y de cualquiera que entienda como funciona una Sociedad Limitada tan personal como esta es un canteo. Se le pide que justifique por qué ese 25% no lo paga al 43,5%, en vez de al 25% de Impuesto de Sociedades".

4) el titular del 51,43% es FALSO pic.twitter.com/tfWEngVU6k“ — Economista Cabreado (@EconoCabreado) February 19, 2021

Por lo que no se le "trata como un criminal", solo se le exige que se justifique algo que a ojos de Hacienda y cualquier que entienda como funciona una SL tan personal como esta es un canteo. Se le pide que justifique porque ese 25% no lo paga al 43,5% en vez de al 25% de IS.

“Por lo que no se le "trata como un criminal", solo se le exige que se justifique algo que a ojos de Hacienda y cualquier que entienda como funciona una SL tan personal como esta es un canteo. Se le pide que justifique porque ese 25% no lo paga al 43,5% en vez de al 25% de IS. pic.twitter.com/DNEczIs0ZF“ — Economista Cabreado (@EconoCabreado) February 19, 2021