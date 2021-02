Cheeto habla tras la polémica por su apoyo a las palabras machistas de Tense hacia MissAndie

Tras la polémica que se desató anoche dentro del mundo gamer, y que ya ha transcendido fuera de éste, hablamos directamente con Cheeto, uno de los protagonistas de la historia, para que nos de su versión de lo ocurrido. Por sus palabras y su tono de voz, no hay duda de que todo esto le está afectando bastante: "Me parece muy injusto porque luego yo soy el primero que condena estas movidas. Cuando veo a chavales que se meten en un lobby y empiezan a mandar a fregar, que eso me parece despreciable, que a mí me digan estas cosas, pues me parece una mierda que me haya tocado a mí." Cheeto habla de la cultura de la cancelación, de cómo tras un desafortunado comentario en apoyo a su compañero Tense, Twitter se le ha echado encima.

Cheeto pide perdón: "La cagué muchísimo"

“No entendí lo que tuve que entender en el momento, sino obviamente no hubiera estado de parte de Tense, no hubiera defendido sus actitudes. Llega un momento, que en el clip no se ve, que están los dos a gritos y yo estoy solo sin hacer streaming ni poder hablar con nadie, y se me ocurre la genial idea de intentar solucionar esta mierda diciendo: tú eres una maleducada por haber dicho lo de cómeme el coño y tú eres un cabestro y un gañán por decir estas cosas", explica el famoso youtuber tratando de recalcar que él se encontraba en esos momentos tan metido en el juego que era incapaz de entender todo lo que se estaban diciendo Tense y MissAndie. Cosas del directo, suponemos.

“E hizo el chiste de "Si le has ofrecido tu coñ* y el otro ha aceptado pues ya está". AHORA lo entiendo, pero lo entiendo porque no viviste lo que sucedió en realidad.

Así que te doy las gracias por hacer estos vídeos, por explicarte, por tu perdón, por haberme llamado (2/3)“ — MissAndieFTW �� (@missandieftw) January 25, 2021

El gamer cuenta que ha hablado con todas las partes, que ya ha pedido disculpas a la chicas "que no se merecen esto" y que se ha visto envuelto en algo que le está generando mucha ansiedad. "Escúchame, que yo estoy jugando a un juego con mil ventanas abiertas. No puedo prestar atención a todo lo que se dice todo el rato todo y contestar en consecuencia. No, no se puede", nos cuenta un Cheeto desolado por teléfono. Está claro que la cosa se le ha ido de las manos esta vez y que ni él, ni Tense, ni MissAndie hubiesen imaginado que todo esto iba a llegar tan lejos.

“Por demostrar que NO eres así y que te viste en medio de algo que no querías. Siento todo el hate que te está cayendo, pero ahora que lo has explicado la gente lo verá de otra manera. Todo lo que pueda hacer para ayudar a minimizar esto lo haré, te ofrezco mi mano y mi apoyo.“ — MissAndieFTW �� (@missandieftw) January 25, 2021

"No puedo relacionar en tres décimas de segundo eso con la cultura de la violación, no puedo hacer ese ejercicio en ese momento. He nacido en un mundo así, me han educado cómo me han educado, yo juro que he intentado modificarlo, pero no me sale a mí hacer ese ejercicio. Ahora mismo, a tiro pasado, es muy fácil", subraya el gamer. Le escuchamos y se nota que está afectado realmente por esto que le está pasando en menos de 24 horas.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. El youtuber conoce bien las reglas del juego en redes. Nos dice que le están dando cera por todos lados: desde la derecha llamándolo pardela por disculparse, hasta los sectores más hacia la izquierda llamándolo machista por su desafortunado comentario. "Pero bueno que le vamos a hacer, la cultura de la cancelación es así: vamos a tirar mierda, vamos a salir a tope y preguntemos después. Da igual que las partes al final aclaren el malentendido y se perdonen, porque el vídeo ya se ha tirado al cielo y ahora mismo yo soy la diana, puedes insultarme. Soy gratis. Soy la diana. Luego la ansiedad que me da ya la pagaré yo."