Polémica entre Cheeto, Miss Andie y Tense por comentarios machistas en Egoland

Uno de los eventos más esperados del año dentro del mundo gamer, Egoland, ha sido el escenario de una disputa que lleva horas alimentando el hype en redes. Dicha trifulca está afectando a más de un famoso youtuber, algo que empieza a ser el pan de cada día por estos lares. Pero, ¿qué ha pasado exactamente esta vez?

“Siento haber llorado hoy en directo. A veces creo que no se me llega a entender, que mi humor y mi forma de hablar es demasiado natural y a algunas personas puede molestarle y me da impotencia, porque siempre voy con el humor por delante. Gracias a todos por los mensajes ❤️ https://t.co/L7Z97omOJr “

Todo sucedió este domingo durante un streaming de Twitch donde se encadenaron una serie de comentarios ofensivos entre gamers. La principal afectada fue MissAndie, una streamer que estaba en ese momento jugando a Rust, un videojuego de supervivencia. Pero, ¿cuáles fueron las ofensas concretas? El detonante fue una frase de MissAndie: "Y mi coño también", en respuesta a un comentario anterior. Algo que podría parecer una simple expresión coloquial, ha desencadenado el debate y el odio en Twitter. El famoso youtuber Tense, se convirtió en el otro protagonista al publicar: “Tu coño cuando quieras, y cuando no también [risas]. Tú tranquila, aquí le damos faena. Si estás en paro, te damos faena no te preocupes”.

Palabras más que suficientes para que las redes ardieran. La primera fue Sarinha, otra jugadora que no daba crédito a lo que estaba leyendo y escribió el siguiente tuit: “Está fuera de lugar el comentario”. Casi de inmediato, el Sr. Cheeto entraba al trapo con otro tuit que parecía una especie de alegato a su compañero : “Una ofrece su coño y el otro ha dicho cuando quieras”, una frase con la que el youtuber estaba dando a entender que no comprendía el revuelo que se estaba formando. Por su parte, MissAndie trató de apaciguar los ánimos diciendo: “Pero no te cabrees, si yo no estoy cabreada”. Algo a lo que Tense apostilló: “Es que os ponéis vosotras…”

“Cariño, que yo no me he cabreado Tense. Pero, ¿cómo me voy a cabrear por un comentario de mierda? Hijo, 29 años coño”, decía MissAndie tratando de quitar un poco de hierro al asunto. Aunque ya era demasiado tarde, muchísimos usuarios en redes ya se habían posicionado. La mayoría consideraban el comentario de Tense “muy desafortunado”, por decirlo de la forma más suave posible.

A pesar de todo, MissAndie trató de olvidar el tema y seguir jugando, pero Tense no estaba dispuesto a rebajar la tensión. En un vídeo de Twitch podemos ver al streamer gitando de forma bastante agresiva: “Eh, escúchame una cosa. Lo del chocho, lo del chocho, lo del chocho, ¿qué comentario de mierda es, me lo explicas? Me pongo nervioso. Le he dicho, le he dicho: te doy trabajo, si estás en paro te doy trabajo.” Con razón o sin ella, está claro que las formas le han hecho el claro perdedor de todo este asunto. ¿O quizás el peor parado ha sido Cheeto?

Cheeto da explicaciones sobre sus comentarios

Cheeto intentaba zanjar el tema y poner paz con el siguiente comentario: “Yo estoy de acuerdo en que MissAndie es una maleducada y Tense, no ha sido afortunado el comentario”. Pero consiguió todo lo contrario, provocando la indignación nuevamente de MissAndie: “¿Qué soy una maleducada? Eh, no me conoces... Yo no entiendo por qué me tienes que llamar maleducada“, reclamaba la gamer. Cheeto explicaba sus razones y le decía que para él era maleducada por decir "mi coño", a lo que MissAndie respondía: “Un segundo, que por qué vosotros sí podéis decir ‘mis cojones’ y yo no puedo decir ‘mi coño’, ¿eso es ser maleducada?” Frase que sin duda acrecentó la tensión y provocó lo que suele darse en Twitter, la polarización de los discursos. Unos a muerte con MissAndie, y otros del lado de Cheeto y Tense.

“"Ella ha ofrecido su coño"



Em...¿desde cuándo contestar "sí, mis cojones" o "sí, mi coño" es ofrecer tu sexo?



No sé, es que lo mire por donde lo mire no tiene ni pies ni cabeza.



Pero eh, maleducada yo.“ — MissAndieFTW �� (@missandieftw) January 24, 2021

“Ojalá se vea igual de "normal" decir:



- Sí, mis cojones!��



A decir:



- Sí, mi coño!��



Que lo diga no quiere decir que sea una maleducada, ni que tenga poco respeto, es una muletilla, una expresión...��‍♀️“ — MissAndieFTW �� (@missandieftw) January 24, 2021

Al final Cheeto también perdió los papeles y soltó: “Que me suda los cojones lo que habléis, yo quiero jugar. No estar aquí de puta filosofía, ¡me suda la polla!”. El youtuber parecía estar harto y enfadado con todo lo ocurrido, pero sin duda las formas de decirlo no ayudaron en absoluto.

El vídeo de la polémica ha rulado por Twitter siendo tendencia durante horas y con muchísimos comentarios de gente indignada con los comentarios misóginos que estaban leyendo. La famosa gamer Cristinini decía incrédula: “Esto es lamentable y asqueroso… Me ha dado mucha impotencia verlo. Si puedo hacer algo por vosotras, decídmelo”. Algunos también han mencionado a Alexby, el streamer creador del servidor de Egoland, haciendo su nombre también TT en Twitter España.

“Independientemente de lo que pase dejadme deciros. así en general, lo mucho que os detesto ahora mismo. Me explico. HE ESTADO EN DIRECTO hasta ahora y vengo a twitter a ver mis menciones y me está cayendo mierda por algo que ni siquiera he visto, estáis chalaos.“ — aLexBY11 (@aLexBY11) January 25, 2021

La polémica en torno a la utilización del lenguaje continua hoy, siendo numerosas las personas que han dado su opinión. Una vez más se ha dejado constancia de que las redes son un hervidero de polémicas en cuestión de minutos, y que la polarización es muy radical aquí.