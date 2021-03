El reproche de Taylor Swift a Netflix por sus comentarios sexistas

"Hola Ginny & Georgia, el 2010 llamó y quiere que le devuelvan su broma pesada y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda como divertida? También, @Netflix después de Miss Americana, este atuendo no se ve bonito en ti. Feliz mes de la historia de la mujer, supongo", concluye Taylor con ironía. Este fue el mensaje que la cantante ha querido dejar a Netflix después de soportar bromas de tan mal gusto como ésta.

“Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you �� Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp“