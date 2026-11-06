La mirada de Colita (1940-2023) fue testigo de la transformación de una ciudad, Barcelona, y de un país, España, que recorrían el sinuoso camino entre la dictadura y la democracia.

Empezó en el mundo de la fotografía en los sesenta, cuando apenas había mujeres en su oficio, y pronto se convirtió en una de las fotoperiodistas más importantes de la época. Fue amiga de compañeros como Francesc Català Roca, Xavier Maspons, Xavier Miserasch, Montse Faixat o Pilar Aymerich.

Las cuñas de RNE VÍDEO | Avance de "Colita, la sonrisa en su objetivo" Ver ahora

Su cámara fue un juguete con el que se divirtió de niña y, ya de mayor, le ayudó a descifrar el mundo que la rodeaba. Siempre con ese enfoque humano, amable, tierno. Era su forma de entender la vida y la fotografía, con la que se acercó a todos y a todo. Desde sus amigos de la burguesía de izquierdas de la Gauche Divine a los habitantes de los poblados marginales de Montjuïc y Somorrostro; las grandes figuras del flamenco o los artistas de la nova cançó. A unos y a otros los fotografió con respeto y naturalidad. Es autora de fotolibros fundamentales como Luces y sombras del flamenco, con textos de José Manuel Caballero Bonald, o Antifémina, con la pluma de Maria Aurèlia Campmany, primer libro gráfico abiertamente feminista de este país.

"Putas del Barrio Chino". Barcelona, 1969.© Archivo Colita Fotografía 2021

Cuentan quienes conocieron de cerca a Colita (Isabel Steva Hernández solo en el DNI) que era una persona popular en el sentido más amplio de la palabra. Y que amaba a la gente. Lo que más le gustaba era el retrato: lograba capturar la esencia de las personas y despertaba la sonrisa del espectador.

Dos amigos de Colita durante la grabación de este documental sonoro: Francesc Polop en su archivo fotográfico y la historiadora Laura Terré.RNE

El documental sonoro "Colita, la sonrisa en su objetivo", con guion de Libertad Martínez y realización de Mayca Aguilera, nos sumerge en el universo de esta maestra de la imagen desde el lugar donde se custodia su legado: el Archivo Colita Fotografía, en Barcelona. De la mano de su director y amigo, Francesc Polop, recorremos su obra y trayectoria. Completa esta panorámica personal y profesional la historiadora de la fotografía Laura Terré, integrante también de su circulo más cercano. Además, escuchamos a la protagonista en grabaciones procedentes del Archivo RTVE.

"La payesa de El Prat". Barcelona, 1987.© Archivo Colita Fotografía 2021

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