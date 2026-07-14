Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 14 de julio

España quiere aguar la fiesta nacional francesa. La selección nacional y el combinado galo se enfrentan por una plaza en la gran final de Nueva York de este domingo 19 de julio. Esta tarde, a partir de las 21:00 horas (hora peninsular), se disputará el Francia-España de semifinales, desde el estadio de Dallas (EEUU). El encuentro será retransmitido en directo y de forma gratuita por La 1 y RTVE Play.

España sueña con volver a hacer historia dieciséis años después de haber conquistado su primera estrella en Sudáfrica. Muchas son las analogías entre este Mundial y el primero que se vivió en tierras africanas, lo que invita a soñar al combinado de Luis de la Fuente. Pero ante de citarse en una hipotética final con Argentina o Inglaterra, toca derrotar a una Francia que ha exhibido a lo largo de todo el campeonato galones de favorito.

No es para menos con futbolistas en sus filas como Mbappé o Olise, Ambos lideran, respectivamente, las tablas de máximos anotadores de este Mundial y mayor número de asistencias. En el caso del jugador del Real Madrid lleva un total de ocho goles (empatado con Leo Messi) y 3 asistencias, una más que el delantero argentino. Olise ha demostrado desde que arrancó esta Copa del Mundo que está llamado a ser uno de los jugadores más decisivos del combinado galo. Ha firmado cinco asistencias hasta la fecha. Sin olvidar al tercer pilar de esta selección, Dembelé, el ex del FC Barcelona, hoy en PSG de Luis Enrique, que ha encontrado su puesto en el conjunto parisino y en el grupo de Didier Deschamps. Los tres forman un trío atacante letal. Francia suma un total de 16 goles anotados, por tan solo dos recibidos.

Para el encuentro, Deschamps tiene a todos sus jugadores disponibles, incluidos los centrales Upamecano y Saliba, que han sido duda en los últimos días por molestias derivadas de la acumulación de partidos y a Aurélien Tchoaumeni, que no pudo estar presente ni en octavos ni en cuartos.

Luis de la Fuente también tiene a los 26 jugadores convocados a su disposición para este encuentro y es todavía una incógnita si el riojano repetirá el once titular de Bélgica, o bien, apostará nuevamente por Pedri en lugar de Fabián. El foco volverá a estar sobre Lamine Yamal, que no ha terminado de explotar en este Mundial. La fortaleza de España está en cualquier caso en el conjunto, más que en las individualidades. De hecho, Rodri, Cubarsí y Laporte lideran el ranking de jugadores con más pases de todo el Mundial.

España tiene también a su favor la historia. De hecho, Francia ha ganado 17 de sus últimos partidos mundialistas y tan solo ha perdido dos encuentros oficiales en los dos últimos años, aunque, curiosamente, ambos frente a España. La primera fue en la Eurocopa de 2024. La segunda, en la semifinal de la Liga de Naciones de 2025.

RTVE se está volcando con la selección en el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Por ello, desde las 18:30 horas, en La 1, se podrá seguir la previa del encuentro Francia – España. Para este encuentro, RTVE Play ha preparado una programación especial que incluye el videopódcast más futbolero Fútbol de calle, desde las 19:00 horas y el programa futbolero más alternativo Comenta que sales, desde las 20:00 horas. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 14 de julio Semifinales •Francia - España. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU)