Robles critica el "contorsionismo delirante" de Trump con la guerra de Ucrania: "Ha querido reescribir la historia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado el "contorsionismo delirante" del presidente de EE.UU., Donald Trump, al acusar a la propia Ucrania y a su presidente, Volodimir Zelenski, de iniciar la guerra con Rusia.

"Estamos todos estremecidos por el discurso de Trump en relación a Ucrania, sabe perfectamente lo que ocurrió, que el único responsable es Putin, cómo la población civil ha sido víctima de matanzas", ha declarado Robles en Las mañanas de RNE. "Resulta incomprensible. Desde el comienzo de la guerra, la UE y la OTAN ha mostrado una imagen de unidad, en defensa de la paz y los valores. Sorprendentemente ahora, en un contorsionismo delirante, ha querido reescribir historia", ha añadido.

"Que Putin entre en un país soberano, libre, y condene a la población civil a una masacre, yo la he vivido de cerca, y que en este momento venga Trump a decir que la culpa es de Ucrania, de Zelenski, es un ataque muy fuerte no solo a Ucrania o a Zelenski sino a los valores de las sociedades democráticas y libres, y particularmente, hablamos de España y Europa", ha comentado la ministra en otro momento de la entrevista en RNE.

Robles ha destacado que "es importante que Europa continúe unida y en la defensa de la paz, de los valores democráticos". "Hoy es Ucrania, pero el clima de miedo en que viven Letonia, Estonia, los países bálticos, Polonia, República Checa, Rumania, hay un ambiente de terror, no le cuento Moldavia, que saben cómo se las gasta Putin".

Reprocha a Abascal su "entreguismo" con Trump La ministra ha reprochado el "entreguismo absoluto" del líder de Vox, Santiago Abascal, a los "delirios" de Trump. Abascal participó este jueves en un cónclave de la extrema derecha mundial en EE.UU. para celebrar el primer mes del republicano en el cargo. Trump recibe el apoyo de la ultraderecha mundial al cumplirse su primer mes en el poder "Todos sabemos lo que es Vox y lo que implica. Me produce sorpresa cuando no indignación por lo que pasa con Trump y sus adláteres, como Abascal". Robles ha recordado que hace poco "Vox me decía en el Congreso que España no apoyaba suficientemente a Ucrania. Y ahora, ver el entreguismo absoluto de Abascal a los delirios de Trump... Es bueno que los españoles tomen nota de lo que en este momento significan Abascal y Vox".

"Enviar tropas sería la consecuencia de la paz" Robles no ha descartado el envío de tropas europeas a Ucrania como fuerza de interposición, como propone el presidente francés, Emmanuel Macron, pero ha puntualizado que no es el momento de hablar de ello. "Enviar tropas sería una consecuencia en su caso de que se llegue a una paz, pero primero, por respeto a Ucrania, mientras sus ciudadanos sigan muriendo, cada país puede hacer planteamientos, pero todos estamos unidos en apoyar a Ucrania, para una paz justa y duradera, no una rendición". "Europa en conjunto, con la excepción de Hungría, siempre hemos estado unidos en apoyo y defensa de Ucrania. Lo importante es que el apoyo firme y sin fisuras existe y va a persistir", ha insistido. La ministra ha afirmado que lo importante ahora no es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Congreso, como ha pedido el PP. "Este no es un problema de dejar en evidencia al Gobierno, tenemos una realidad geopolítica que está cambiando con un presidente de EE.UU. que está haciendo una retorsión de la realidad". Robles ha reprochado a la oposición "querer hacer política para ir contra un Gobierno, cuando hay miles de ucranianos muriendo cada día".