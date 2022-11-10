Calviño negocia con la banca ampliar las ayudas hipotecarias a las familias de clase media "en riesgo de vulnerabilidad"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha confirmado este jueves que el Gobierno negocia "prácticamente a diario" con la banca las medidas para aliviar la subida de las hipotecas, las cuales irán dirigidas no solo a las familias vulnerables, sino también a las clases medias cuyas finanzas se pudieran haber visto afectadas ante la acelerada subida de tipos de interés.

"Estamos decididos a que haya un alivio por parte del sector financiero para dos tipos de familias: por una parte, mejorar la protección de las familias más vulnerables (...) y queremos ampliarlo a aquellas familias de clase media que pudieran entrar en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la rápida subida de los tipos de interés", ha dicho la vicepresidenta en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

La ministra comparte así el diagnóstico de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde un primer momento tildó de "insuficiente" la propuesta de las entidades bancarias y exigió que tiene que extenderse a todas las clases medias.

Según ha expresado Calviño, el objetivo es "proteger" a todas aquellas personas cuya hipoteca suponga más de un 40 % de sus ingresos mensuales. Y se ha mostrado convencida de que "se puede ir más allá" a través de medidas que permitan "aplanar la curva de los tipos de interés", aunque sin dar más detalles: "Es ver cómo podemos amortiguar ese shock que se puede producir por la rápida subida de los tipos de interés, que sea más progresivo", ha dicho.

Con todo, ha confirmado que mantienen "reuniones prácticamente a diario" y que "hay un diálogo muy intenso”. "Confío en llegar a un acuerdo con el sector en los próximos días”, ha dicho.

Cree que el paro en el transporte tendrá un impacto limitado La vicepresidenta también ha tildado de "una muy buena noticia" que la mayoría de representaciones patronales, entre ellas, la CEOE, "no hayan secundado" los paros en el transporte previstos a partir de este lunes, 14 de noviembre. En su opinión, "no se entiende" esta situación por parte de "un sector que ha recibido ayudas por valor de 1.400 millones de euros de los ciudadanos" y que ha sido "especialmente protegido" por parte del Gobierno. "Todos los compromisos se han cumplido", ha dicho. Nuevos paros en el transporte de mercancias: ¿por qué convocan las movilizaciones? RUTH DRAKE En este sentido, y peguntada por la ampliación de la bonificación de los 20 céntimos de descuento al combustible, Calviño ha señalado que desde el Ejecutivo están "evaluando" si "se prorroga para todos los ciudadanos o solo para algunos sectores", pues "tiene un coste fiscal muy grande". Y, en referencia a nuevas inversiones, ha anunciado que hoy mismo pueden producirse más anuncios de "inversiones importantes" en España tras la confirmación este miércoles de que Volkswagen seguirá adelante con la construcción de una gigafactoría de baterías en la Comunidad Valenciana.