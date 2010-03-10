La Infanta Elena recibe a los organizadores de la campaña 'Un juguete, una ilusión'
- La campaña solidaria enviará más de medio millón de juguetes a 20 países
- Cerca de 50.000 juguetes se enviarán a las zonas más devastadas de Haití
La Infanta Doña Elena, presidenta de Honor de la campaña 'Un juguete, una ilusión', ha recibido este miércoles, 10 de marzo, en el Palacio de la Zarzuela, al director de RNE, Benigno Moreno, y al presidente de la Fundación Crecer Jugando, José Antonio Pastor, junto a los principales colaboradores de la campaña solidaria que respalda la radio pública y la citada fundación.
En el transcurso de esta recepción, los organizadores de 'Un juguete, una ilusión' han presentado a la Infanta Doña Elena los resultados de la X edición de la campaña, celebrada entre el 16 de noviembre y el 10 de enero.
Lluvia de juguetes
Con la venta del bolígrafo solidario, los conciertos de Sole Giménez y la Orquesta y Coro de RTVE y las donaciones, esta campaña se ha cerrado con una recaudación de 3.092.240 euros que permitirá distribuir un total de 510.000 juguetes a niños de 20 países.
De este medio millón de juguetes, 421.000 serán unipersonales, 74.000 irán destinados a dotar 175 ludotecas y 15.000 juguetes corresponden a donaciones.
Gracias al respaldo de toda la sociedad, la campaña presidida por la Infanta Elena ha consolidado los datos de ediciones anteriores y enviará juguetes a 60 proyectos de 20 países, a través de 30 ONG's.
Según necesidades
En esta edición, la campaña organizada por RNE y la Fundación Crecer Jugando, con el patrocinio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, ha seleccionado nuevamente cada uno de los destinos en función del trabajo que están realizando en materia de cooperación y realizará envíos personalizados según las necesidades de cada uno de ellos.
Cabe destacar que una de las ludotecas que se entregará en Quito estará integrada por juguetes y material especial para niños con parálisis cerebral.
Haití, país en donde la campaña ha trabajado activamente en los últimos cuatro años, será uno de los objetivos prioritarios. 'Un juguete, una ilusión' enviará más de 50.000 juguetes a las zonas más desfavorecidas y devastadas por el terremoto del pasado mes de enero.
Hasta ahora, Haití recibía de la campaña una media de 12.000 juguetes.