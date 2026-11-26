La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado a la Audiencia Nacional "posibles irregularidades" que "pudieran revestir carácter de ilícito penal" en la obra del túnel de Belate, investigada por la Audiencia Nacional en la pieza específica del caso Koldo sobre las presuntas mordidas en obra pública, al analizar documentación oficial de Navarra sobre la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate.

En un oficio al que ha tenido acceso RTVE, el informe de la UCO se remite a la comparecencia en el Parlamento foral del auditor de la Cámara de Comptos Miguel Ángel Aurrecoechea y su apreciación de "indicios de delitos" en la Ejecución del contrato de las obras de Belate, ya que se aprobó una modificación de contrato con el que la administración foral incurrió a su juicio en un gasto de 7,5 millones que no le correspondía.

La Guardia Civil comunicó el pasado julio al juez instructor del caso Koldo, Ismael Moreno, que ampliaría la investigación sobre el contrato del túnel de Belate, que el Gobierno navarro adjudicó por 62,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar, esta última vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en la pieza de la causa sobre presuntos amaños de contratos de obra pública.

Los agentes señalan incidencias en la tramitación

Los agentes recogen una serie de "apreciaciones" sobre las obras que aparecen reflejadas en el informe de cuentas generales de 2023 de la Cámara de Comptos, una de las bases para apuntalar las sospechas de los investigadores. Estas apreciaciones del auditor fueron además retiradas del informe final de la Cámara de Comptos, por lo que el documento se emitió con un apartado de discrepancia por parte de Aurrecoechea.

Trasladan además al juez que en aquel informe Comptos también recogía otras incidencias de la tramitación de la adjudicación de las obras de Belate, relacionada con la puntuación de las ofertas, su valoración técnica y su motivación por parte de los miembros de la Mesa de Contratación.

Por todo ello, la UCO traslada a la Audiencia Nacional que puede "resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos" la manifestación de Aurrecoechea.

Una unidad de red a la que tiene acceso "cualquier empleado"

En ese sentido, la Cámara de Comptos detalló que "la documentación contenida" referida a "la propuesta de criterios cualitativos presentadas por los licitadores" fue depositada "en una unidad de red de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, a la que tiene acceso cualquier empleado público de la citada dirección, una situación que debiera haberse evitado".

Reconociendo la Cámara de Comptos que no cuestiona los criterios cualitativos valorados por los miembros de la Mesa de contratación, sí indica que el "margen de discrecionalidad debe acotarse con adecuada concreción y ponderación de los criterios de adjudicación previstos en los pliegos".

"La normativa exige expresamente una motivación que debe garantizar la selección de la mejor oferta frente al resto. Ante las deficiencias indicadas en los pliegos, consideramos que el informe de valoración, en términos generales, es muy descriptivo y, no se aprecia una clara identificación de las diferencias que existen entre unas y otras ofertas que justifiquen las diferencias de puntuación que han sido determinantes en la adjudicación", adujo, según recoge la UCO.

Sobre los criterios cuantitativos, subrayó que la oferta económica no ha sido "relevante" en el resultado final, "lo que implica que el criterio determinante para la adjudicación es la valoración de los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor", añadió.