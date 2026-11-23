El Gobierno va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Junta de Castilla y León de condicionar sus ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión a que estas sean "sin adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

"Vamos a iniciar los trámites para la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Porque esto es una vulneración flagrante de los derechos fundamentales que todos tenemos reconocidos en la Constitución y que nosotros desde el Ministerio de Cultura no vamos a tolerar que se haga en ninguna administración de nuestro país", ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un acto de campaña de Frente Amplio en Madrid, después de que terminara el plazo de un mes que dieron al Ejecutivo regional —gobernado por el PP y Vox, gestionando este último la Consejería de Cultura— para retirar las medidas sin que la Junta haya actuado.

Según Urtasun, las ayudas públicas a la cultura "son unas ayudas que se dan para blindar la libertad creativa y que los creadores puedan trabajar en libertad" y ha recriminado que la Junta de Castilla y León haya puesto en marcha medidas como la de obligar a los creadores a firmar un "documento de compromiso" sobre que "no van a ideologizar" sus obras. "Esas medidas, lo voy a decir de una manera muy clara, son ilegales en el ordenamiento jurídico español", ha sentenciado el ministro, que opina que el PP y Vox se ha dedicado a "ridiculizar" el "esfuerzo democratizador" de la cultura del ministerio.

Suspensión de la disposición

Fuentes del Ministerio de Cultura a RTVE han explicado que solicitará a la abogacía del Estado que "ponga en marcha las medidas oportunas para la impugnación de dichas disposiciones ante el Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 161.2 de la Constitución".

"Esta impugnación se dirige a proteger las libertades del artículo 20 de la Constitución, y en concreto, el derecho a la producción y creación artística, así como los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y seguridad jurídica que rigen la actuación administrativa", han indicado.

Además, aclaran que "la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Vox: "perjudica a los cineastas"

El consejero de cultura de la Junta y miembro de Vox, Alberto Díaz Pico, ha dicho que Urtasun "debería aclararse". "Lo que hizo fue un requerimiento para ir por la vía contenciosa. Como sabe que no tiene razón, ahora acude a la vía del Constitucional. Era absurdo contestar a un requerimiento como ese”, ha respondido.

Desde Zamora, Díaz Pico también ha asegurado que "no ha habido ningún cineasta que haya protestado" y que lo que hace Urtasun es "perjudicar a los cineastas de esta tierra". "Hace unas semanas salió la convocatoria de ayudas del cine del Estado y ahí sí que había criterios ideológicos”, ha considerado.