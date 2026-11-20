El seguimiento de la huelga general llevada a cabo este viernes en Italia para protestar contra el alto coste de la vida y contra el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha sido del 60%, según ha informado el sindicato convocante, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano).

Los servicios de transporte aéreo y ferroviario quedaron excluidos de la huelga general, mientras que su impacto en el transporte público local ha quedado limitado por los servicios mínimos decretados por el Ejecutivo.

Además, el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, ha cifrado en un millón y medio el número de personas que han asistido a las más de 100 manifestaciones convocadas en todo el país. "Ha sido una preciosa jornada de participación extraordinaria", ha celebrado el líder sindical en un acto en la vía de los Foros Imperiales de Roma.

Las marchas han coincidido con una ola más amplia de movilización juvenil en toda Europa. También se han convocado protestas estudiantiles en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria, Bélgica y España, motivadas por el aumento del coste de la vida y el gasto militar.

"Hoy es también un día muy importante, porque los jóvenes están saliendo a las calles no solo en Italia, sino en toda Europa", ha destacado el líder de la CGIL, que ha añadido que "en toda Europa y entre la gente común, la demanda de cambio va en aumento".

Incidentes frente al Ministerio de Educación en Roma

Los únicos momentos de tensión se han producido delante del Ministerio de Educación, en el centro de Roma, donde algunos manifestantes encapuchados han lanzado petardos y botellas a los policías antidisturbios que protegían el edificio.

"Vivimos bajo un Gobierno que, poco a poco, está recortando la sanidad y la educación, arrebatándonos el presente e intentando robarnos el futuro", ha dicho Laura Peritore, una estudiante universitaria de 24 años que ha participado en la protesta en la capital. "Dejamos claro que no daremos un paso atrás y que recuperaremos nuestro futuro", ha añadido con determinación.

La policía custodia el Ministerio de Educación, en Roma.EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

La huelga había sido convocada por la CGIL, sin el respaldo de las otras dos grandes centrales sindicales, la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL), para protestar por el encarecimiento de la vida y por la última ley de presupuestos de la legislatura, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

Por su parte, el ministro de Industria, Adolfo Urso, ha descrito el paro como una "huelga preventiva", afirmando que el líder de la CGIL la había convocado incluso antes de conocer el contenido del presupuesto. Urso ha añadido que siente "un gran respeto por quienes se manifiestan y por quienes han presentado enmiendas en el Parlamento, donde el presupuesto será posteriormente mejorado".

La Confederación General Italiana del Trabajo exige aumentos salariales y la renovación de los convenios colectivos para recuperar el poder adquisitivo perdido a causa de la inflación, la indexación completa de las pensiones y medidas para evitar el aumento en la edad de jubilación.

"La gente tiene problemas muy básicos: les cuesta llegar a fin de mes y, por tanto, necesitan salarios más altos; necesitan un sistema sanitario que funcione; los jóvenes necesitan escuelas que funcionen", ha dicho Landini, que ha afirmado que "este presupuesto no aborda ni uno solo de ellos".

El líder de la CGIL ha avanzado que, ante "el gran éxito" de las protestas, proseguirán con las manifestaciones en las próximas semanas. De hecho, el 5 de diciembre el sindicato participará en la manifestación nacional en defensa de la Sanidad pública y el día 12 organizará otra protesta en Cosenza (sur de Italia) para exigir un plan de desarrollo industrial, especialmente para las regiones meridionales.