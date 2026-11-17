En redes sociales difunden que España ha apoyado la nominación de Irán para presidir el comité de la ONU para la protección de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la prevención del terrorismo. un Comité de la ONU para la protección de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la prevención del terrorismo. Es engañoso. Irán fue propuesto en abril, junto a otros países, para seguir formando parte del Comité de Programación y Coordinación (CPC) de la ONU en 2027.

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje de X, que se ha compartido más de 20.000 veces desde el 12 de noviembre, que afirma: "ÚLTIMA HORA: Irán fue nominada para presidir el Comité de la ONU para la protección de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la prevención del terrorismo. Sí, Irán. Y fue apoyado por Reino Unido, España y Francia". La publicación adjunta una foto del expresidente iraní, el ayatolá Ebrahim Raisi, estrechando la mano a António Guterres,secretario general de la ONU.

No han nominado a Irán para presidir un comité de la ONU

Irán no ha sido nominado para presidir el comité de la ONU para la protección de los derechos de las mujeres, los derechos humanos y la prevención del terrorismo. Hemos comprobado los órganos subsidiarios de la Asamblea General y no existe en el organigrama ningún Comité con este contenido ni bajo este nombre en las Naciones Unidas.

Una búsqueda avanzada en Google, nos permite afirmar que Irán fue nominado en abril para seguir formando parte del Comité de Programación y Coordinación (CPC) de la ONU de cara a 2027, tal y como leemos en esta nota de prensa (ECOSOC/7225, 8 de abril de 2026). El Consejo, además de a Irán, propuso a Albania, Argentina, Israel, Estados Unidos y otros para que la Asamblea General lo elija para un mandato de tres años que empezaría el 1 de enero de 2027. Se trataba, por tanto, de una propuesta del ECOSOC, no una elección directa ni una nominación para presidir dicho comité. El 11 de noviembre, la Asamblea General de la ONU confirmó, en votación secreta, la renovación de Irán en el CPC para un mandato de tres años a partir del 1 de enero de 2027, según el comunicado oficial de Naciones Unidas.

El Comité del Programa y de la Coordinación (CPC) es un órgano técnico que depende a la vez de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Según la propia ONU, es el principal órgano subsidiario de planificación, programación y coordinación de la organización. Su función es revisar los programas de Naciones Unidas que fija el marco estratégico, recomendar prioridades entre ellos y evitar que se dupliquen. También ayuda al ECOSOC a coordinar las distintas agencias y examina los informes de la Dependencia Común de Inspección sobre programas económicos, sociales y de derechos humanos. Por eso abarca, entre otros, programas sobre mujeres o terrorismo, pero no es un comité dedicado a esos temas ni toma decisiones vinculantes para los Estados.Tiene 34 miembros, elegidos por la Asamblea General a propuesta del ECOSOC para mandatos de tres años.

El órgano de la ONU dedicado a los derechos de las mujeres es el CSW

El principal organismo de Naciones Unidas dedicado exclusivamente a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Se trata de una comisión que depende del ECOSC, creada en 1946 y formada por 45 Estados miembro. Actualmente Irán no forma parte de esta comisión. Fue apartado en diciembre de 2022 cuando el ECOSOC aprobó expulsarlo por 29 votos a favor, 8 en contra y 16 abstenciones, a causa de la represión contra mujeres y niñas tras la muerte de Mahsa Amini.

Además, existe el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), formado por 23 expertas y expertos independientes, que vigila que los países cumplan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

No es la primera vez que circula esta desinformación

En abril de 2026, tras la reunión del ECOSOC del 8 de abril, ya se difundieron mensajes casi idénticos que decían que Irán había sido elegido para "presidir" un comité de la ONU sobre derechos de las mujeres. Entonces lo desmintieron verificadores como Maldita.es. Los mensajes se han reactivado ahora, después de la votación en la Asamblea General.

La propuesta del ECOSOC del 8 de abril se aprobó por consenso, es decir, sin votación. Solo Estados Unidos se desmarcó expresamente: su representante ante el ECOSOC, el embajador Dan Negrea, declaró que su país se desvinculaba del consenso sobre la nominación de Irán al CPC, porque considera que el régimen iraní "amenaza a sus vecinos" y vulnera desde hace décadas los derechos de su población.

En cambio, no consta ninguna declaración de España, Reino Unido ni Francia a favor o en contra. Tal y como señaló Newtral, no hay registros oficiales de que España apoyara de forma expresa la candidatura de Irán. La idea del apoyo de estos tres países se difundió a partir de un mensaje en X de la ONG UN Watch. Tampoco se puede saber qué votó cada país el 11 de noviembre en la Asamblea General, porque la elección fue por votación secreta.