Anthropic y SpaceX prometen donaciones millonarias para paliar el efecto negativo de la inteligencia artificial

Dos gigantes tecnológicos, Anthropic y SpaceX, han anunciado con una diferencia de 24 horas que van a repartir parte de su riqueza para paliar el efecto negativo de la inteligencia artificial en la sociedad de Estados Unidos.

Anthropic, la empresa de IA detrás de Claude, ha anunciado que cederá el 5% de sus acciones, unos 42.000 millones de euros, a un fondo de beneficio público.

Dice que busca contrarrestar el malestar social por los efectos de la IA, como la inestabilidad laboral, justo antes de su esperada salida a Bolsa.

El fondo recibirá un 2% adicional cada vez que la valoración de la compañía crezca un 50%. Eso sí, esas acciones no podrán usarse para hacer lobby ni para donaciones políticas.