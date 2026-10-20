Anthropic y SpaceX prometen donaciones millonarias para paliar el efecto negativo de la inteligencia artificial
- La empresa de IA detrás de Claude ha anunciado que cederá el 5% de sus acciones
- Por su parte, Elon Musk ha prometido regalar una acción de su empresa a cada niño de EE.UU.
Dos gigantes tecnológicos, Anthropic y SpaceX, han anunciado con una diferencia de 24 horas que van a repartir parte de su riqueza para paliar el efecto negativo de la inteligencia artificial en la sociedad de Estados Unidos.
Anthropic, la empresa de IA detrás de Claude, ha anunciado que cederá el 5% de sus acciones, unos 42.000 millones de euros, a un fondo de beneficio público.
Dice que busca contrarrestar el malestar social por los efectos de la IA, como la inestabilidad laboral, justo antes de su esperada salida a Bolsa.
El fondo recibirá un 2% adicional cada vez que la valoración de la compañía crezca un 50%. Eso sí, esas acciones no podrán usarse para hacer lobby ni para donaciones políticas.
La respuesta de Musk
La respuesta a este anuncio ha llegado a las pocas horas por el dueño de SpaceX, Elon Musk, que ha prometido regalar el próximo año una acción de su empresa a cada niño de Estados Unidos, y será, asegura, "la primera de muchas".
Son más de 72 millones de menores en Estados Unidos y el regalo tendría un valor teórico superior a los 10.000 millones de dólares. Musk no ha concretado cómo lo hará: no ha explicado ni cómo se distribuirían las acciones ni qué menores podrían recibirlas.
La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ya anunció el pasado mes de julio que ella y su marido donarían una de sus acciones de SpaceX a cada uno de más de dos millones de menores a través de las cuentas Trump.
A diferencia de la propuesta de Musk, la de Shotwell iba dedicada específicamente a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a aquellos que viven cerca de su casa en el centro de Texas.
Esta no es la primera vez que Musk promete regalos. Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, anunció que entregaría un millón de dólares diario a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris que firmaran una declaración a favor de "la libertad de expresión y el derecho a portar armas".
De este modo, se abre otra carrera más en el mundo de la inteligencia artificial, y esta vez no se mide en potencia de cálculo ni en modelos, sino en dinero.
Anthropic ha puesto la primera cifra sobre la mesa y Musk ha respondido con una promesa a escala de país. Ahora falta ver quién cumple y cuántos más se suman.