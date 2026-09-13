Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Benahavís (Málaga), que provoca un confinamiento preventivo

Un incendio cerca de Benahavís (Málaga) ha obligado este domingo a activar la fase de emergencia en situación operativa 1 del plan andaluz contra incendios Infoca y a decretar el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad, de unos 9.500 habitantes, diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja. Así lo ha comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en un mensaje difundido por su cuenta oficial de X. El fuego se ha declarado en el paraje Ermita del Rosario.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado también a través de su perfil oficial de X que se ha decretado el confinamiento preventivo del casco urbano de Benahavís, diseminados al norte y oeste, y la urbanización La Coja. En este sentido, el 112 ha detallado que sobre las 12:40 horas han recibido el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio próximo a la carretera A-7175, en el término municipal de Benahavís.

Ante este contexto, Antonio Sanz ha indicado a la población que deben seguir las instrucciones del 112 y de los operativos que se encuentran en la zona, entre ellas, evitar riesgos, cerrar las puertas y ventanas de las viviendas, así como proteger a las personas más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores y enfermos ante la presencia de humo.

En estos momentos, los efectivos del Plan Infoca trabajan para estabilizar este incendio forestal declarado sobre las 13:07 horas de este domingo y que ha provocado el desplazamiento de cuatro medios aéreos.

Según han indicado fuentes del Plan Infoca en su cuenta de 'X', en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros semipesados, uno ligero y uno pesado para trabajar en la extinción de las llamas.

Además, por vía terrestre, el Infoca ha desplegado a 23 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica), un agente medioambiental y un vehículo autobomba que se encuentran realizando labores de extinción.