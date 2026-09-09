A contrarreloj en verano para iluminar la navidad
- Esta pequeña empresa de la localidad pacense de Feria exprime el tiempo para iluminar 200 localidades
- Su aumento de encargos es exponencial al incremento de las exigencias de los clientes
Marcelo Pérez es el hijo de un aplicado emprendedor que en 2001 gestó la creación de una empresa de instalaciones eléctricas, ISEDEX, que ahora tiene 17 trabajadores que no dan a basto en verano. Objetivo, algo ya muy distinto. Iluminar las navidades de 200 pueblos de Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha y Portugal. “Es un radio de 300 kilómetros el que abastecemos porque también ofrecemos servicio de mantenimiento. Todo está calculado”, menciona Marcelo.
Especializados en montajes navideños
Con ese patrón geográfico como guía, asomarse a las grandes naves donde operan el milagro creativo arroja rápidas conclusiones al visitante. Que todo se ha profesionalizado y complejizado. “Ahora tenemos mucho trabajo, fabricamos 600 motivos navideños al año, entre motivos de calle y los de suelo. Sobre todo estos últimos”. Y así, uno puede deambular por la vasta sala de exposiciones entre recargados carruajes propios del cuento de Cenicienta o espectaculares figuras con más de tres metros de longitud. Sin importar la complejidad “todo debe estar diseñado y fabricado para el puente de diciembre a no más tardar, la fecha para asegurar el surtido navideño”, subraya Marcelo.
“Pasamos de la bombilla tradicional al LED Y el aluminio “
25 años de andadura han obligado a recorrer un amplio proceso evolutivo en el empleo de materiales. “Antes un arco con bombillas tradicionales con casquillos del 27 consumía unos 4.000 watios. Luego pasamos a las micro Led, que consumían 400 y ahora trabajamos Led”, explica. “Son más eficientes energéticamente e iluminan más”, añade Moisés Moreno, encargado del taller de diseño y fabricación de luces.
Quien además señala otro cambio. “Antes operábamos con el hierro, pero se oxidaba, había que pintarlo y era muy pesado. Ahora utilizamos el aluminio”. La razón, que es mucho más manejable y adaptable a las nuevas tendencias de mercado.
El cliente no se conforma con cualquier cosa
El hecho que todas las estructuras, motivos y figuras tengan como soporte el aluminio posibilita adecuarse a las exigencias de un público cada vez más exigente. “Nos piden sobre todo instalaciones de suelo, con diseños cada vez más reales, incluso con muñecos en movimiento y ambientación sonora”, subraya Moreno.
Parte importante de esas exigencias las componen los ayuntamientos. Que optan más por el alquiler que la compra. Un 90 por ciento. “Es normal, porque les ofrecemos el mantenimiento y así además pueden cambiar cada año y evitan almacenarlo”.
Con todo, del millón y medio de euros que esta fábrica factura al año, el 60% es para el mercado navideño, un 30 por ciento para ferias y un 10% para bodas y eventos”.
Todo parece alumbrar un futuro resplandeciente para estos emprendedores.