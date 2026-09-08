Debacle a les PISA: les Balears baixen 30 punts en lectura i matemàtiques
- Les Illes obtenen els pitjors resultats de la sèrie històrica i s'allunyen de la mitjana espanyola, que també cau en picat
- Els experts conviden a fer-ne una anàlisi en profunditat i no utilitzar-lo com eina política
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Les Balears s'enfonsen en el darrer informe PISA publicat aquest dimecres que compara els resultats dels alumnes de 90 sistemes educatius arreu del planeta. Les Illes obtenen els pitjors resultats de la sèrie històrica i s'allunya de la mitjana espanyola, que també cau de manera important.
En Matemàtiques, el rendiment dels alumnes balears cau 22 punts i es distancia de la mitjana estatal i dels països de l'OCDE. Més acusada encara és la caiguda en competència lectora. Els resultats a les Balears baixen més de 30 punts respecte a fa tres anys, i s'allunya 10 punts de la mitjana espanyola i 20 dels països desenvolupats.
"Cal més atenció a la diversitat", diu Educació
La Conselleria reconeix els mals resultats i en culpa la LOMLOE per posar, diu, les competències per davant dels coneixements. Educació insisteix que s'ha de tenir en compte l'alt percentatge d'alumnat estranger a les aules de les Illes: el 19% del total. I reconeix que calen més recursos per atenció a la diversitat.
"L'arribada d'alumnes estrangers tensiona el nostre sistema educatiu. Necessitam més atenció a la diversitat que assumeix la comunitat autònoma amb recursos propis", explica el conseller d'Educació i Universitats, Antoi Vera.
L'informe PISA especula sobre les possibles causes d'una tendència que és global. Senyala l'efecte pantalla: els mòbils i les xarxes impacten en la capacitat d'atenció de l'alumnat, que es perds en textos complexos. Insisteixen: són especulacions, no veritats absolutes.
"Els propis autors de l'estudi són molt prudents, reconeixen que tal vegada l'informe PISA no té en compte altres habilitats i capacitats que sí desenvolupen els alumnes", detalla l'expert en educació, Antoni Morante.
L'Informe PISA només mesura tres competències: ciències, matemàtiques i lectura. L'OCDE i fan la mateixa prova a estudiants de 15 anys de 90 sistemes educatius diferents. Els experts conviden fer-ne un anàlisi en profunditat i no utilitzar-lo com arma política.
"Cal fer una bona lectura de les proves, entendre què s'està demanant als alumnes i si això està relacionat amb el que es dona a les aules. Si es vol millorar en PISA també hauríem de veure com fer que aquests alumnes aprenguin a interpretar, llegir i raonar", sentencia el president de la Societat Balear de Matemàtiques, Daniel Ruiz Aguilera.