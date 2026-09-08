Así es 'Salitre': el terror psicológico al 'nido vacío'

Salitre es la ópera prima de Norma Vila: un viaje íntimo y sensorial hacia el lado oscuro de la maternidad, articulado desde el terror psicológico y el horror corporal como lenguajes emocionales, que está protagonizado por Nagore Aranburu y Haizea Carneros y que cuenta con la participación de RTVE.

Antes de su estreno en salas, su première mundial tendrá lugar en la 59ª edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Salitre sitúa el horror en un territorio cotidiano pero inquietante: la relación entre una madre y una hija que están a punto de separarse. El miedo al abandono comienza entonces a adquirir una dimensión física y sobrenatural, abordando desde una mirada femenina, contemporánea y desmitificadora, el síndrome del nido vacío y el miedo visceral a la pérdida.

Cuando su hija adolescente decide marcharse a estudiar fuera, Maite (Nagore Aranburu, ganadora del Goya por Los domingos) siente que el mundo que ha construido se desmorona. A medida que el miedo a la pérdida crece, una presencia extraña comienza a extenderse por la casa, contaminando el espacio y el vínculo que la une a su hija.

La película parte de una idea original de la guionista Candela Echenique. La joven actriz Haizea Carneros da vida a Nerea, una adolescente que sueña con abandonar el pueblo y comenzar una nueva vida lejos de su madre. Carneros es una actriz emergente que protagonizará también este año Sacamantecas (David P. Sañudo).

El largometraje supone el debut en la dirección de largometrajes de Norma Vila, cineasta bilbaína con una amplia trayectoria en el cortometraje y cuya obra ha pasado por festivales nacionales e internacionales. "La película nace de una inquietud muy concreta: la imposibilidad de aceptar que el amor también implica dejar marchar", explica.

Nagore Aramburu y Norma Vila, directora de 'Salitre'. Nagore Aramburu y Norma Vila, directora de 'Salitre'.

Y añade: "El largometraje se acerca al síndrome del nido vacío desde ese lugar incómodo, lejos de la melancolía, como una experiencia límite en la que el miedo a la pérdida lo contamina todo. Quería explorar cómo ese miedo, cuando no se nombra ni se gestiona, puede deformar el vínculo hasta convertirlo en algo asfixiante, violento y siniestro".