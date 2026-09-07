Los niños saharuis dicen adiós a sus vacaciones de paz en Toledo

Mansura, Chifra, Galia, Hamadi, Bela... son algunos de los nombres propios de los 72 niños que han pasado el verano en la provincia de Toledo gracias al programa 'Vacaciones en Paz' coordinado, entre otras, por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui (AAPS) de Toledo. 25 de ellos se despidieron el viernes pasado de sus familias de acogida en un acto que tuvo lugar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha de la capital regional, donde los niños pudieron disfrutar de un cuentacuentos y un taller de dibujo organizado por Trastadas, de la narradora infantil Patricia Castillo.

02.17 min Despedida niños saharauis

"Los padres y las madres de la mayoría de ellos en su momento participaron en el programa", revela la presidenta de la asociación, Ana Garrido, "como empezó a funcionar en 1979 ya llevamos hasta 3 generaciones de menores participantes". La colaboración entre familias voluntarias españolas y saharauis se inició 4 años después de la Marcha Verde, un movimiento orquestado por el entonces rey de Marruecos, Hassan II, con el que el país vecino consiguió anexionarse parte del territorio del Sahara Occidental (la otra parte cayó bajo soberanía de Mauritania). "No hay que obviar que durante casi 100 años el Sahara Occidental fue una colonia española, llegando a ser la provincia número 53 del Estado", asegura Ana. "La sociedad española no sé si es la más solidaria, pero sí la más numerosa en la causa por el Sahara Occidental".

“La sociedad española es la más numerosa en la causa por el Sahara Occidental“ Ana Garrido, presidenta de la AAPS de Toledo

La voluntad del programa 'Vacaciones en Paz' es seguir fortaleciendo esos vínculos entre las familias, para que la relación con el ex protectorado español no se pierda en la memoria colectiva. Algo que, desafortunadamente, ha sido erosionado por el reconocimiento por parte del Gobierno español de la autonomía de Marruecos sobre el Sahara, algo que supuso en 2022 un giro histórico en la política exterior nacional sobre la cuestión y la causa saharaui. "Desde entonces las administraciones nos dan muy poquito. Es una lástima, cada vez menos", nos reconoce pesaroso otro miembro de la AAPS, Félix Romero. Las aportaciones de las instituciones no llegan para sufragar los gastos del viaje de los niños. La asociación tiene que desarrollar diferentes actividades al cabo del año para financiar, al menos, los billetes de avión de los menores. Una vez con la familia de acogida, corre a cargo de esta su mantenimiento durante los dos meses que dura el programa.

Saharauis, sí, pero ante todo niños y niñas Niños saharauis de acogida 5 Fotos 1 / 5 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Mansura, niña saharaui de acogida 07.09.2026

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Cuesta organizar un poco la sesión en el gallinero que se monta en el aula de la Biblioteca del Alcázar de Toledo. Los niños, aunque sentados, no paran de hablar a voces y de hacer bromas. Algunos ríen a carcajadas, dan la vuelta a las sillas y, cuando les piden que guarden silencio, contestan algo en su lengua levantando las risas complices de sus compañeros. Niños y niñas, al fin y al cabo... Eso sí, resulta muy llamativo ver a los chicos por un lado y a las chicas por otro. "Llevamos tiempo peleando para que se mezclen... pero nada, hijo, ¡que no hay manera!", apunta Ana. “En el Sahara no hay montañas ni árboles, solo piedra y tierra“ Mansura Mohamed Dajni, niña saharaui acogida Se portan bien durante los 30 minutos que dura el cuentacuentos. Algunos escuchan atónitos la narración de Patricia hasta que comienza el taller creativo. Tienen que recortar una cámara de fotos y dibujar, en 3 negativos de papel, los 3 momentos favoritos de sus vacaciones en España. "Yo voy a dibujar la playa de Santa Pola", nos dice Galia. "Yo un unicornio", nos cuenta Hamadi. "¿El típico unicornio español?", le preguntamos. "¡Sí, sí!", nos asegura, a lo que nosotros le decimos que los unicornios españoles tienen dos cuernos y los llamamos toros, lo que desata las risas entre sus amigos. "Yo voy a dibujar las flores, las mariposas, los columpios... pero también los árboles y las montañas", revela Mansura. "En el Sahara no hay montañas ni árboles, solo piedra y tierra". "Les llaman muchísimo la atención los fuegos artificiales de las fiestas de los pueblos y, sobre todo, las piscinas", continúa explicándonos Ana. "Ver de repente esa gran cantidad de agua acumulada... y más viniendo de un desierto, el de la Hamada, que está considerado el desierto más inóspito del mundo y donde, entre otras cosas, escasea el agua". Es donde se ubican los 5 campamentos de refugiados saharauis de Argelia, en un territorio de unos 6.000 km2 cercano a la ciudad de Tinduf, en el suroeste del país. "Es una auténtica tierra de nadie. Allí no hay seguridad, ¡no hay nada!", nos asegura Félix. "Durante la noche se han llegado a producir actos de sabotaje. Agentes marroquíes han llegado, incluso, a envenenar los depositos de agua".

La gran familia española de los padres de acogida "El primer año fue bastante duro. Son culturas muy diferentes y no es fácil establecer relación con el niño", nos cuenta Carlos Pedrosa, padre de acogida que vive durante el verano con Hamadi Mustafa (tocayo del del unicornio) en la localidad toledana de Illescas. "El niño lo pasó muy mal (yo también), lloraba mucho. Pero el segundo año ha habido mucha más conexión, el niño ha colaborado bastante más y estoy contento". La situación se complica más para Carlos al pertenecer a una unidad familiar monoparental: no tiene hijos y vive solo. Es un detalle importante, porque el programa no es solo para familias convencionales: cualquier núcleo de convivencia se puede adscribir al programa. "¿Por qué te ofreciste a volver a darle acogida, después de la mala experiencia del primer año?", le preguntamos a Carlos. "¡Yo soy muy cabezón! Soy asturiano del norte y soy muy cabezón", su observación hace que nos tomemos una pausa para reírnos. "Estas cosas suelen salir mal al principio y hay que seguir insistiendo. Merece la pena seguir intentándolo". Aunque siga pareciendo cabizbajo, hoy Hamadi ha disfrutado de sus segundas vacaciones en paz. Se divierte y ríe con sus compañeros saharauis, grita como el que más cuando suben los decibelios en la sala. Puede que un día sea él quien anime a sus hijos a unirse al programa. “Siempre he entendido muy bien el contexto, pero de pequeña es inevitable que surjan celos“ Miriam Guerrero, hermana de acogida y premio de la EUCOCO 2023 En la sala no solo hay niños y niñas saharauis con padres y madres españolas. Algunos de los nacionales reunidos no pueden, por su edad, hacerse cargo de la tutela de otro menor. Son los llamados hermanos y hermanas de acogida. Gente como Miriam Guerrero (cuya aptitud convierte su apellido en todo un aptónimo), que lleva compartiendo su hogar con los menores africanos desde los 12 años de edad. "Mis padres siempre nos han explicado por qué venían, yo siempre he entendido muy bien el contexto en el que todo esto se desarrollaba". Aunque nos reconoce: "De pequeña siempre surgen celos, esa necesidad de atención de tus padres. Ves que hay un componente nuevo dentro de la ecuación y te descoloca". Miriam tiene 18 años actualmente y, aunque le da mucha vergüenza hablar de ello, cuando tenía solo 15, en 2023, fue premiada en la EUCOCO (la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui) por ser la voluntaria más joven de todo el evento. Se trata de la cita anual más importante del movimiento internacional de solidaridad con el Sahara Occidental y Toledo fue su sede ese año. "Ana contó conmigo para la organización, estuvimos colocando las acreditaciones a los visitantes. En un primer momento iba a dar el discurso de cierre del evento, pero como era menor no quisieron involucrarme políticamente". A pesar de que no tuvo participación institucional, los políticos argelinos decidieron darle el reconocimiento en esa edición.