Más de 150 niños saharauis ultiman sus "Vacaciones en Paz" en Castilla-La Mancha

Que llegue el verano significa, para muchos niños saharauis que viven en los campamentos del Sáhara Occidental, poder pasar las vacaciones con familias de acogida españolas. La mayoría repite en el programa "Vacaciones en Paz" y regresa cada año a Castilla-La Mancha. Este año han sido 163 menores. Con septiembre a la vuelta de la esquina, toca hacer las maletas y pensar en el regreso a Tinduf.

El programa les permite alejarse durante dos meses de las duras condiciones de los campamentos situados en la hamada, uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, marcado por temperaturas que pueden superar los 50ºC a la sombra y por la escasez de recursos.

Menos familias y menos niños El cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental no ha tenido impacto en este programa solidario y de concienciación, según la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Toledo. Sin embargo, cada año se nota una menor disponibilidad de familias voluntarias. "La mayoría de los niños que repiten suelen volver con las mismas familias de acogida, pero cuando terminan el programa muchas de esas familias dejan de participar. A esto se suman situaciones personales, laborales o cambios de residencia que derivan en el abandono del programa", explica Ana Garrido, presidenta de la entidad. Hace años, cuando comenzaron estas iniciativas, había familias en lista de espera. Ahora faltan hogares de acogida. El volumen de solicitudes de información sigue siendo elevado, pero muchos se echan atrás cuando empiezan los trámites burocráticos. ““