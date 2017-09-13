Radio 3 colabora con "Un micro para el Sáhara"

"Un micro para el Sahara" es una iniciativa de un grupo de jóvenes periodistas de radio que pretende dar visibilidad al pueblo saharaui y ayudarles a volver a estar en la agenda mediática. Ellos viajarán en octubre al Sáhara para realizar talleres y llevar material a la Radio Nacional Saharaui. Además, realizarán un documental que mostrará cómo se crea una radio en medio de la arena y cómo se vive en el desierto de los desiertos. Porque... lo que no se cuenta, no existe.

Hoy empieza todo con Ángel Carmona se suma al proyecto y viajará los próximos 9 y 10 de octubre a los campamentos de refugiados del Sáhara en Tindouf (Argelia) para contarte en primera persona los detalles del proyecto y conocer la situación de cerca. Radio 3 también colabora en los conciertos solidarios que se llevarán a cabo.

Este jueves 14 de septiembre en la sala Moby Dick de Madrid participarán los grupos Lázaro, Mechanismo y Fizzy Soup. Será a las 21:00 horas y las entradas ya están a la venta en Ticketea.com.

Primer concierto solidario "Un micro para el Sáhara"rne

El día 29 de septiembre se celebrará La Jaima Electrónica, un festival de música electrónica que empezará a las 17 horas y acabará sobre las 1 horas en la Nave de Terneras del Matadero. La entrada será gratuita y se podrá disfrutar de bebida y actividades complementarias. La idea es traer a Madrid un pedacito del Sáhara por unas horas. Habrá alfombras, té y…¡una haima! Allí será donde se podrá disfrutar de la música de DJs de Madrid como EnsaladaDJs, ITHAKA, Undermad, Fer & Croket, Iguana, DjF & F-on o Álvaro Cabana vs. Jackwasfaster.

El día 2 de octubre la sala Galileo Galilei acogerá el último concierto organizado por "Un Micro para el Sahara" antes de partir con destino a los campamentos. En él estarán Rozalén, Aziza Brahim y Amparo Sánchez (Amparanoia). Estas tres heroínas cantarán y recordarán la situación de un pueblo al que "Un micro para el Sáhara" dará voz.

Si quieres participara en el crowdfunding abierto para colaborar pincha aquí para informarte: https://www.migranodearena.org/es/reto/16385/un-micro-para-el-sahara/