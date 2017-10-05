Los días lunes 9 y martes 10 de octubre Hoy empieza todo (de 7.00 a 9.00h) realizará su programación desde el Sáhara. Desde el campamento de Bojador podremos dar los buenos días desde un lugar radicalmente distinto al estudio de radio de cada mañana.

Veremos el amanecer desde una jaima en mitad de la hamada argelina, un inhóspito desierto donde viven desde hace 40 años los refugiados saharauis.

Con ellos hablaremos... aprovecharemos para hablar de Un micro para el Sáhara, una iniciativa de periodistas que viajan al Sáhara con material para ayudar a las radios de la zona, imprescindibles en el ecosistema del lugar.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Un micro para el Sáhara - 04/09/2017 Escuchar audio

También hablaremos con mujeres saharauis, escucharemos música local, desayunaremos leche de burra, hablaremos con un camellero, un diseñador, un poeta... incluso tendremos la oportunidad de hablar de un proyecto que lleva guitarras a los niños del Sáhara en esa antesala del infierno en la que viven.

El lunes 9 y el martes 10, Hoy empieza todo desde el Sáhara.