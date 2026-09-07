Los apicultores reclaman medidas contra el abejaruco, el depredador de abejas

El sector apícola está en pie de guerra contra el abejaruco. Este pequeño pájaro se ha convertido en el principal problema para la supervivencia de las colmenas. Las abejas son su principal fuente de alimento, por lo que los abejarucos acosan a los panales, esperando a que salgan los insectos para comérselas. Algunos apicultores alertan de que estos pájaros han arrasado con colmenas enteras.

“Llevamos años denunciando que los abejarucos masacran a las colmenas“

Juan Babiano es un apicultor trashumante de Fuenlabrada de los Montes, en la provincia de Badajoz, aunque mueve sus colmenas por otras zonas como Córdoba, Sevilla o el norte de Cáceres. Babiano se siente impotente ante la proliferación de los abejarucos y reclama medidas a las administraciones para que sometan a un control población a esta especie. El miércoles 9 de septiembre, los apicultores extremeños le van a trasladar esta problemática a Juan José García, Consejero de Agricultura.

No pueden hacer nada porque es una especie protegida El abejaruco es un ave migratoria que llega a la Península Ibérica en primavera y retorna hacia el norte de África a mediados de septiembre. Precisamente, estos meses son los de más actividad en la polinización de las abejas, por lo que cuando salen de los panales se convierten en comida para estos pájaros, mermando la producción de las colmenas. Además, los abejarucos se encuentran dentro de la lista de especies protegidas. Está prohibido cazarlos, molestarlos o destruir sus nidos. Por lo que los apicultores no pueden hacer nada para alejarlos de sus colmenas. En algunos casos, han arrasado con colmenas enteras, pero en general reducen la población de abejas hasta en un 50 por ciento.