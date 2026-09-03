Nueva York prohíbe el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas hasta los 14 años
- La medida, que responde a la creciente presión de las familias, afectará a unos 600.000 alumnos
- También se limitará el acceso a las pantallas a los más pequeños
Desde este curso, Nueva York abandera la prohibición más estricta de Estados Unidos sobre Inteligencia Artificial (IA): prohíbe su uso a los estudiantes en las aulas desde preescolar hasta octavo grado, entre 13 y 14 años.
Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, sobre una medida que va a afectar a unos 600.000 alumnos, es decir, cerca de dos tercios del total de estudiantes del sistema de escuelas públicas más grande de EE.UU. "Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles", ha defendido Mamdani en una rueda de prensa.
Además, se imponen límites al uso de dispositivos digitales: los alumnos no tendrán permitido utilizar pantallas individuales antes del tercer grado, cuando tienen alrededor de 8 o 9 años. También, se recomendará un límite de 30 minutos diarios de tiempo de pantalla para los estudiantes de tercero a quinto grado —entre 10 y 11 año— y de 45 minutos para los de sexto a octavo grado.
Los profesores no podrán usar IA para corregir
La decisión responde a la creciente presión de las familias que habían exigido una pausa de dos años en la adopción de estas herramientas en las aulas.
Los educadores tampoco escapan a la regulación, ya que no se les permite utilizar la IA para calificar las tareas de los alumnos. Sí que podrán hacerlo, sin embargo, para la planificación de clases y tareas administrativas. Se exceptúa para programas de instrucción aprobados centralmente y herramientas de asistencia para estudiantes con discapacidad o que están aprendiendo inglés.
Además, están previstos módulos obligatorios de "alfabetización en IA" dos veces al año "para que aprendan a pensar críticamente sobre esta tecnología antes de empezar a depender de ella", según indica la Alcaldía en una nota recogida por EFE.
Para el ciclo siguiente, una nueva Coalición de Tecnología en las Escuelas evaluará el impacto de la medida para garantizar que el desarrollo tecnológico en la ciudad priorice el pensamiento crítico y la interacción humana.