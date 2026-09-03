Nueva York prohíbe el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas hasta los 14 años

Desde este curso, Nueva York abandera la prohibición más estricta de Estados Unidos sobre Inteligencia Artificial (IA): prohíbe su uso a los estudiantes en las aulas desde preescolar hasta octavo grado, entre 13 y 14 años.

Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, sobre una medida que va a afectar a unos 600.000 alumnos, es decir, cerca de dos tercios del total de estudiantes del sistema de escuelas públicas más grande de EE.UU. "Los niños necesitan maestros y conexión humana para aprender y crecer. Necesitan desarrollar destrezas junto a sus compañeros, formar relaciones con sus educadores y enfrentarse solos a problemas difíciles", ha defendido Mamdani en una rueda de prensa.

Además, se imponen límites al uso de dispositivos digitales: los alumnos no tendrán permitido utilizar pantallas individuales antes del tercer grado, cuando tienen alrededor de 8 o 9 años. También, se recomendará un límite de 30 minutos diarios de tiempo de pantalla para los estudiantes de tercero a quinto grado —entre 10 y 11 año— y de 45 minutos para los de sexto a octavo grado.