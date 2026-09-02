El turismo rural da vida a Grañón, un pueblo riojano con poco más de 200 habitantes

Grañón es uno de los pueblos más emblemáticos en el Camino de Santiago y recibe a numerosos peregrinos. Sus vecinos comentan que los que viajan a pie son el grueso de sus visitantes, aunque no son los únicos.

Este municipio, de poco más de 200 habitantes, tiene mucho encanto y pasear por sus calles transmite una mezcla de alegría y paz. Cuenta con miradores y monumentos del románico, como la iglesia de San Juan Bautista.

En verano la población de Grañón crece y se llena de vida gracias a las actividades dirigidas especialmente a los jóvenes. Algunos visitantes disfrutan de las vacaciones en su segunda residencia, otros participan en campamentos y el resto se aloja en hoteles o casas rurales con familiares y amigos. Este agosto, sus vecinos han transformado el lavadero nuevo, y han pintado sus paredes con un mural colaborativo que refleja la biodiversidad de la zona.

Casas Rurales El turismo estival en los pueblos riojanos busca conectar con la naturaleza, bajar las revoluciones, disfrutar del patrimonio cultural y de la gastronomía local. Cuando acaba el verano, su turismo no decae, sino que se transforma. "A partir de septiembre recibimos principalmente peregrinos. Son unos turistas muy buenos, dejan todo como lo encontraron y no hay que llamarles la atención", declara Esther Martínez, propietaria de la casa rural El Cerro de Mirabel. Esther prioriza al visitante espiritual frente al que busca celebrar despedidas de soltero, que también contacta con ella para reservar su casa. Además, recibe familias y grupos de amigos, con la condición de no celebrar fiestas dentro de su recinto. ““