Polémica en Bormujos por el uso de IA en el cartel de su feria

La inteligencia artificial es una herramienta cada vez más utilizada en el diseño de carteles para eventos, talleres y actividades. La última polémica ha tenido lugar en Bormujos, un pueblo de Sevilla. El ayuntamiento organiza cada año un concurso cuyo premio esta edición era de 600 euros. El ganador de este año, un vecino de la localidad, utilizó la ayuda de la inteligencia artificial para diseñarlo. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco y llenarse de opiniones.

Descontento en las redes Entre ellas está Lucía, vecina de Bormujos y artista. En un video en su cuenta de Instagram denuncia que la Inteligencia Artificial debería tener un uso limitado “cuando se trata de un concurso de arte.” ““ Además, menciona varios detalles en los que podemos fijarnos para detectar que, este cartel en concreto, se trata de un diseño hecho con IA: “Las gitanas no tienen manos, los volantes se juntan…” y teme que este caso “haga que otros que han dedicado tiempo e ilusión, vean esto y ya no se presenten ningún año más”. La ilustradora Sonia Matas también ha dejado su opinión en la red X, instando al ayuntamiento a invertir los 600 euros de premio en contratar a un artista profesional y lanzándole una irónica pregunta haciendo referencia a una incongruencia visual que aparece en el cartel:

Los bormujeros lo veían venir La mañana después de los fuegos artificiales que ponían el colofón a la feria, el desayuno en el centro del pueblo volvía a ser costumbre. Comentar qué tal había transcurrido la feria dejaba hueco también para hablar sobre el cartel. Los vecinos, nos aseguran que aunque les hubiera gustado más que fuera un cartel de diseño propio, “la inteligencia artificial ya está en todo”. Una mujer, esperando el autobús, nos cuenta que ya se han resignado porque el uso de la inteligencia artificial lo ven en el día a día y que “era de esperar” que se usara tarde o temprano en el cartel de su feria. Otro vecino, mientras se termina el café en el bar junto al ayuntamiento, aconseja no centrarse en cómo se ha hecho el cartel sino en quedarse “con lo bonito que ha quedado y lo bonita que ha sido la feria”.

La IA, ¿sustituta de los artistas? Quienes se niegan a aceptar lo que parece una nueva realidad que llega sin frenos, son los propios artistas. Para muchos de ellos, el diseño de carteles supone un importante porcentaje de sus ingresos fijos y que ahora peligra. Pablo Sycet, artista onubense con una larga trayectoria, ve la IA como una “herramienta más para el artista que puede mejorar su obra” pero advierte del riesgo de que la IA “puede ser un problema grave y dejar a mucha gente en el paro”. Una opinión que comparte Daniel Diosado, artista jerezano que lleva muchos años diseñando carteles para Jerez en eventos como la Feria o el Orgullo. ““Un ayuntamiento o entidad pública no debería permitir el uso de la inteligencia artificial en un concurso. Supone un grave perjuicio al gremio, que ya hemos visto cómo ha bajado el flujo de trabajo”.“ Daniel Diosado “Un ayuntamiento o entidad pública no debería permitir el uso de la inteligencia artificial en un concurso. Supone un grave perjuicio al gremio, que ya hemos visto cómo ha bajado el flujo de trabajo”.