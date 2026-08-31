Calendario escolar 2026-2027 con buscador en La Rioja y nivel educativo: vuelta al cole, festivos y puentes

Septiembre significa para muchos un inicio del año más marcado incluso que enero. El fin de las vacaciones y la vuelta al cole y el regreso de la rutina hacen que sea una etapa especial para todos, pero más para los pequeños de la casa.

A nivel general, los primeros en comenzar las clases son los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Andalucía y Navarra, el jueves 3 y viernes 4 de septiembre, respectivamente. No obstante, estos alumnos suelen llevar un proceso de adaptación debido a su corta edad, por lo que su jornada puede que no sea completa hasta más adelante en algunos territorios. La siguiente semana lo harán el resto de comunidades en escala, lo que también condicionará el final del curso. Respecto a Primaria y a la ESO, son los navarros los primeros en empezar, también el día 4, mientras que la gran mayoría arrancará la semana siguiente.

Los festivos varían, asimismo, en función del territorio, pero sí coinciden casi al completo en los periodos vacacionales de Navidad (del 22 al 23 de diciembre al 8 de enero) y de Semana Santa, principalmente, la semana del 22 de marzo. A continuación, RTVE.es recopila el calendario escolar 2026/2027 de educación infantil (primer ciclo de 0-3 años y segundo de 3-6 años), primaria (6 a 12 años), ESO (de 12 a 16 años), Bachillerato (16 a 18 años), Formación Profesional (FP), Educación Especial, Educación de personas adultas (mayores de 18 años), enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas en todas las comunidades:

Navarra, País Vasco y La Rioja: inicios entre el 4 y 9 de septiembre Navarra pone el punto de inicio de la vuelta al cole de todas las etapas escolares el 4 de septiembre. La excepción son las enseñanzas deportivas, que empiezan el 1 de ese mes, y las artísticas y FP entre el 11 y el 16 en función del ciclo. Las clases de idiomas arrancan el 17 de septiembre. Sobre el fin de curso, se fija el fin de curso escolar el 21 de junio para las etapas más mayores, mientras que los pequeños lo hacen un día después, el 22. Para entonces, ya habrán acabado las enseñanzas de idiomas el 19 de mayo y quedarán algunos días para el fin de las enseñanzas deportivas el 30 de junio. El País Vasco, por su parte, pone el arranque de las clases algunos días después, el 7 de septiembre, para la mayoría de disciplinas, excepto las deportivas (el día 1), la educación de personas adultas (el 14) y las de idiomas (el 28). Esta última disciplina es la primera en acabar, el 13 de mayo, mientras que el fin de curso para el resto se marca el 18 de junio y la de enseñanzas deportivas el 30. La vuelta al cole, en positivo: "La rutina es muy buena y aprender, un privilegio" Santiago Riesco Pérez Dos días después de los vascos, el 9 de septiembre, vuelven los alumnos de La Rioja de la mayor parte de las fases escolares. Se reserva el 14 para el inicio de la educación de personas adultas, el 28 para las escuelas de idiomas y FP y el 1 de octubre para las enseñanzas deportivas. El curso acaba, en el caso de las actividades escolares, el 22 de junio.

Festivos nacionales y vacaciones de Navidad y Semana Santa El periodo vacacional de Navidad comienza el miércoles 23 de diciembre y termina el viernes 8 de enero en la mayor parte de las comunidades, excepto Aragón y la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia, que empiezan el 22. Dichos territorios, más Baleares y Murcia, acaban el miércoles 6 de enero y Cataluña y Galicia acaban el 7. En el caso del País Vasco, las vacaciones arrancan el 24 de diciembre y terminan el 6 de enero. En Semana Santa, los días libres de clases arrancan el lunes 22 de marzo y acaban el domingo 28. Se exceptúan Baleares, Navarra y Aragón, que empiezan el jueves 25, pero acaban el miércoles 31 de marzo las dos primeras y el viernes 2 de abril las dos últimas. En Castilla y León, acaba el día 30 y en Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Galicia y País Vasco, el 29. Ceuta y Melilla empiezan el 22 de marzo y terminan el 31, siendo de las vacaciones de este periodo más largas de España. En cuanto a los festivos nacionales, este año caen: el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el lunes 2 de noviembre (en sustitución del 1, día de Todos los Santos, que cae en domingo); el lunes 7 (en sustitución del domingo 6, día de la Constitución) y el 8, día de la Inmaculada Concepción. El Día del Trabajador, 1 de mayo, cae en sábado en esta ocasión. El día de San José, el 19 de marzo, también es festivo en muchas de las comunidades, mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen fijados el 8 y 9 de febrero por carnaval. En Galicia se extiende hasta el día 10 de febrero.