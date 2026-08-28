Les estades turístiques s’escurcen i deixen més dies buits als habitatges vacacionals
- Els turistes passen menys temps a les Balears i fragmenten més les seves estades
- Els canvis d’entrada i sortida dificulten omplir els dies que queden buits entre reserves
- Més despeses i menys nits reservades redueixen la rendibilitat dels propietaris
En plena temporada alta, cada vegada és més habitual trobar habitatges turístics buits durant alguns dies entre una reserva i la següent. No és una situació generalitzada, però el sector alerta que les estades més curtes dificulten mantenir una ocupació continuada. “És complicat omplir els buits. Abans, quan les entrades eren de dissabte a dissabte, tenies tot l’estiu ple; ara surten dimecres i entren divendres”, explica Antoni Barceló, president d’Habtur.
Més despeses
Alguns propietaris intenten compensar els buits apujant el preu per nit en les estades curtes, però asseguren que l’estratègia no sempre compensa. Amb més canvis de clients també augmenten les despeses. “Si estàs set o catorze dies fas una neteja final. Si estàs tres o quatre dies, fas el doble de neteges: menys ingressos i més despeses”, assenyala Antonio Marín, gerent de Villas Planet.
Vacances més cares
Darrere aquest canvi d’hàbits hi ha, en part, l’encariment de les vacances. El preu dels vols, els cotxes de lloguer i altres serveis fa que algunes famílies redueixin la durada de l’estada. “Un vol que val el doble, un lloguer de cotxe que val el doble... llavors moltes famílies no arriben”, apunta Marín. A més, cada vegada hi ha més turistes que opten per canviar d’allotjament durant les vacances: “La gent ve a Mallorca i no vol estar tota la setmana al mateix lloc. Vol estar tres dies al sud i tres al nord”, explica Barceló.
Estades més curtes
És una tendència que es va començar a consolidar després de la pandèmia. La durada mitjana de les estades ha passat dels vuit dies o més als 6,9 dies actuals. Un canvi que redueix les nits consecutives reservades i fa més difícil mantenir els habitatges ocupats durant tota la temporada alta.