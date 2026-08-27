El ciclo "Peor...¡Imposible!" reivindica el cine popular europeo de los años 60, 70 y 80 en Gijón
- Cine fantástico, de terror y de culto se dan la mano en este ciclo que celebra 27 ediciones
- Tertulias, mesas redondas y la presentación de varios libros completan la programación
El verano gijonés no puede entenderse sin el ciclo de cine cinematográfico "Peor... ¡Imposible!" que rescata títulos del cine popular europeo de los años sesenta, setenta y ochenta. Esta festival lleva desde 1999 recuperando y poniendo en valor el cine de serie B, las producciones de bajo presupuesto y aquellos títulos que están fuera de los circuitos comerciales. El lugar de encuentro es el Antiguo Instituto de Gijón que hasta el 30 de agosto reunirá a espectadores de distintas generaciones alrededor de títulos que, precisamente por su rareza, han terminado convirtiéndose en películas de culto.
Reivindicar otras formas de hacer cine
Detrás de bambalinas se encuentra Jesús Parrado, coordinador del ciclo, y que busca darle un espacio al cine de serie B que "con menos recursos y, en muchas ocasiones, con mayores dosis de imaginación ha conseguido sacar adelante las historias que quiere contar a diferencia de las grandes producciones que disponen de equipos multitudinarios, presupuestos elevados y grandes campañas de promoción", recuerda en conversación con el periódico "La Voz de Asturias". "Esa falta de medios no es, precisamente, un inconveniente para "Peor...¡Imposible!". Al contrario, es uno de los elementos que definen una programación que lleva casi tres décadas mirando hacia películas de género, cine popular, terror, ciencia ficción o aventuras. En definitiva, una propuesta dedicada al cine de serie B y de bajo presupuesto", explica Parrado.
El ciclo cumple 27 ediciones y desde la organización lo consideran un logro ya que en su nacimiento no tenía intención de ser una cosa continuada sino un parche para un año. Casi tres décadas después la sala principal, con 120 plazas se ha quedado pequeña y el festival dispone de otra más arriba con 80 plazas más.
Programación cinematográfica
El programa de este año incluye títulos como Viaje al séptimo planeta (1962), Las tres espadas del Zorro (1966), Hércules en el centro de la Tierra (1961), Tarzán y el misterio de la selva (1973), La saga de los Drácula (1972), School of the Sacred Beast, La montaña del dios caníbal, Carrera con el diablo, Diabolik o Nueva York bajo el terror de los zombies - Zombi 2 (1979).
Si no tienen plan para esta tarde de jueves, 27 de agosto, y se encuentran en Gijón pueden acercarse a ver la película Santo y Blue contra el Dr. Frankenstein (1973), Robowar (1988) y La galaxia del terror (1981), con una mesa redonda titulada "Cacharros desbarataos". Si prefieren un plan para el domingo 30 de agosto el cartel cambia a Eugenie (1969), Una vela para el diablo (1973) y La casa sin fronteras (1972).