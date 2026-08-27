El ciclo "Peor...¡Imposible!" reivindica el cine popular europeo de los años 60, 70 y 80 en Gijón

El verano gijonés no puede entenderse sin el ciclo de cine cinematográfico "Peor... ¡Imposible!" que rescata títulos del cine popular europeo de los años sesenta, setenta y ochenta. Esta festival lleva desde 1999 recuperando y poniendo en valor el cine de serie B, las producciones de bajo presupuesto y aquellos títulos que están fuera de los circuitos comerciales. El lugar de encuentro es el Antiguo Instituto de Gijón que hasta el 30 de agosto reunirá a espectadores de distintas generaciones alrededor de títulos que, precisamente por su rareza, han terminado convirtiéndose en películas de culto.

Reivindicar otras formas de hacer cine Detrás de bambalinas se encuentra Jesús Parrado, coordinador del ciclo, y que busca darle un espacio al cine de serie B que "con menos recursos y, en muchas ocasiones, con mayores dosis de imaginación ha conseguido sacar adelante las historias que quiere contar a diferencia de las grandes producciones que disponen de equipos multitudinarios, presupuestos elevados y grandes campañas de promoción", recuerda en conversación con el periódico "La Voz de Asturias". "Esa falta de medios no es, precisamente, un inconveniente para "Peor...¡Imposible!". Al contrario, es uno de los elementos que definen una programación que lleva casi tres décadas mirando hacia películas de género, cine popular, terror, ciencia ficción o aventuras. En definitiva, una propuesta dedicada al cine de serie B y de bajo presupuesto", explica Parrado. El ciclo cumple 27 ediciones y desde la organización lo consideran un logro ya que en su nacimiento no tenía intención de ser una cosa continuada sino un parche para un año. Casi tres décadas después la sala principal, con 120 plazas se ha quedado pequeña y el festival dispone de otra más arriba con 80 plazas más.